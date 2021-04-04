Юрий Куклачев избавил семью от битвы за наследство

|
Светлана Александрова
42 943

Знаменитого дрессировщика повергли в шок многочисленные скандалы в звездных семьях, которые последнее время постоянно освещаются на телевидении.

Юрий Куклачев избавил семью от битвы за наследство

Фото: Instagram @Юрий Куклачев

Знаменитый клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев, насмотревшись на скандалы и разборки из-за наследства в звездных семьях, решил избавить своих близких от подобных проблем и заранее написал завещание. Об этом 71-летний артист рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…» — приводит слова Куклачева «Экономика сегодня».

У Юрия Куклачева и его супруги Елены, с которой они вместе уже почти 50 лет, двое сыновей — Владимир и Дмитрий, и дочь Екатерина. Все они работают вместе с отцом в его театре кошек. Сыновья — тоже стали дрессировщиками и выступают со собственными номерами, а дочь работает заместителем художественного руководителя.

Ранее Юрий Куклачев рассказал 5-tv.ru, во сколько ему обходится содержание четвероногих артистов и сколько он на них зарабатывает.

Читайте также

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.07
0.26 89.59
0.64
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Последние новости

8:10
Готовим щи из кислой капусты — современный рецепт традиционного блюда России
8:08
«Аполлон»: загорелый Лазарев поиграл мышцами на фоне океана — фото
8:04
День Василия Теплого: что можно и что категорически нельзя делать 4 апреля
8:03
Тест: На какую героиню из советских фильмов вы похожи?
8:00
А вы ответите? 7 сложных вопросов, с которыми справился Александр Друзь
7:53
Тест: Угадайте фильмы с Николаем Рыбниковым по одному кадру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
Жаркая весна: ТОП-4 знака зодиака, которые будут склонны к изменам в апреле-2021
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака