Ученые изобрели прививку от ожирения
Теперь, чтобы избавиться от лишнего веса, можно не мучить себя изнуряющими тренировками и диетами — достаточно сделать прививку.
Фото: www.globallookpress / Liz Gregg
Американские ученые разработали вакцину против ожирения. В ней содержится экспериментальное антитело, которое способно корректировать пищевое поведение и бороться с проблемами обмена веществ.
В испытаниях приняли участие 60 человек, страдающие ожирением. Их поделили на две группы. Одним поставили плацебо, другим — настоящий препарат. Причем всем участникам составили сбалансированное меню.
В результате испытаний выяснилось, что те, кто кому поставили вакцину, в среднем теряли один килограмм веса, а те, кто получал плацебо — всего 200 граммов. Более того, участники рассказали, что начали чувствовать отвращение к сладкому. Еще спустя время у испытуемых отметили улучшение по разным показателям здоровья, в том числе по диабетическим признакам.
Говорить о том, когда можно будет привиться от лишнего веса, еще рано. Пока что ученые планируют продолжить тестирование вакцины.
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