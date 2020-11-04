Ученые изобрели прививку от ожирения

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Светлана Шевченко
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Теперь, чтобы избавиться от лишнего веса, можно не мучить себя изнуряющими тренировками и диетами — достаточно сделать прививку.

Ученые изобрели прививку от ожирения

Фото: www.globallookpress / Liz Gregg

Американские ученые разработали вакцину против ожирения. В ней содержится экспериментальное антитело, которое способно корректировать пищевое поведение и бороться с проблемами обмена веществ.

В испытаниях приняли участие 60 человек, страдающие ожирением. Их поделили на две группы. Одним поставили плацебо, другим — настоящий препарат. Причем всем участникам составили сбалансированное меню.

В результате испытаний выяснилось, что те, кто кому поставили вакцину, в среднем теряли один килограмм веса, а те, кто получал плацебо — всего 200 граммов. Более того, участники рассказали, что начали чувствовать отвращение к сладкому. Еще спустя время у испытуемых отметили улучшение по разным показателям здоровья, в том числе по диабетическим признакам.

Говорить о том, когда можно будет привиться от лишнего веса, еще рано. Пока что ученые планируют продолжить тестирование вакцины.

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