Заразившийся коронавирусом Андрей Носков остался без денег

Актер театра и кино Андрей Носков заразился коронавирусом. По словам артиста, поначалу он спутал инфекцию с обычной простудой, однако результаты теста на COVID-19 оказались положительными. КТ показало, что у Носкова поражено 20% легких, но актер чувствует себя хорошо. Правда, ему приходится принимать много лекарств.

Больше всего звезда сериалов переживает не за себя, а за близких, ведь уйти на полную самоизоляцию он не может — слишком маленькая квартира.

«Мне, к сожалению, некуда уединиться. Меня закрыли в дальней комнате, но у нас не такая уж и большая квартира, поэтому понятие дальней комнаты — это радиус пяти метров», — рассказал Носков в интервью ФАН.

Пока у жены актера коронавирус не выявлен, но у нее есть сухой кашель. По рекомендации врачей Анастасия принимает необходимые лекарства и тоже никуда не выходит из дома.

Кроме того, Андрей Носков пожаловался, что из-за болезни он остался совсем без денег, ведь на работу он выйти не может, а все спектакли пришлось отменить.

«Мы самая не защищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить. Вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить надо только на лекарства», — подчеркнул артист.

Актер призвал всех беречься и соблюдать все меры предосторожности, ведь вирус очень коварный. Сам Носков признался, что не знает, где подхватил болезнь.

«Чувствую себя нервно. Я старался оберегать себя как мог, соблюдать все правила, но вот все равно как-то, где-то до меня допрыгнул вирус», — посетовал знаменитость.

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