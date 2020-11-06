Тарзан признался правоохранителям, что его шантажируют секс-видео с двумя девушками

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Анастасия Шадская
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Громкий скандал вокруг измены стриптизера жене Наташе Королевой не утихает уже два месяца.

Тарзан признался правоохранителям, что его шантажируют секс-видео с двумя девушками

Фото: Instagram @tarzan___official

Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко рассказал про шантаж со стороны двух его любовниц. Он признался правоохранителям в существовании некоего видео пикантного содержания с участием его и этих особ. Якобы те ищут, кому продать эту запись.

По данным 5-tv.ru, в ответ на это была начата доследственная проверка по возможным нарушениям, предусмотренным статьей 137 часть первая Уголовного кодекса РФ. Там идет речь о неприкосновенности частной жизни.

Признание Тарзан сделал во время допроса по другому делу — о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей у его жены Наташи Королевой. Именно с этого начался скандал с его изменой. 10 сентября певица заявила о пропаже украшений из дома. Она сообщила, что в ее отсутствие муж принимал двух незнакомых девушек, которые и могли забрать ее вещи.

Стриптизер вскоре признался в измене жене, но позже удалил это видео из своего блога в Instagram. Впрочем, тогда речь шла только об одной любовнице — Анастасии Шульженко. Начинающая актриса охотно делится подробностями случившегося и уверяет, что роман длился более полутора лет. А вот кражу отрицает. Новые показания Тарзана открыли новые пикантные подробности происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс предрекла Тарзану и Королевой скорый развод

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