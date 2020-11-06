Сооснователь Skillbох Игорь Коропов найден мертвым. Чем он запомнился?

Сооснователь онлайн-университета SkillBox Игорь Коропов был обнаружен мертвым в Сочи. Об этом РИА Новости сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь. Следственный комитет России по Краснодарскому краю подтвердил обнаружение бизнесмена мертвым.

Пропажа Коропова

Известно, что молодой человек пропал в ночь на 1 ноября. В три часа он вышел из отеля Radisson Collection, после чего не выходил на связь. Коропов ничего не сообщал близким. В понедельник планировал быть на связи с сотрудниками. В сети были опубликованы кадры, сделанные прямо перед исчезновением молодого человека. На них видно, как Коропов едет на самокате по Имеретинской набережной, далее он заезжает на пляж, а позже к этому месту подъезжает неизвестный на байке. Ранее на месте поисков предпринимателя в Черном море было найдено тело молодого мужчины. Опознание установит, Коропов ли это.

Не курсант, так бизнесмен

Известно, что Коропов воспитывался в обеспеченной семье. Кроме того, он являлся курсантом Московского суворовского училища. Там он показал себя довольно способным учеником в области информатики. Однако заканчивать суворовское молодой человек не стал и забрал документы на первом курсе. Молодой человек выбрал для себя путь предпринимателя.

Успехи Коропова

До того, как запустить онлайн-университет Коропов вместе с товарищем Дмитрием Крутовым владел маркетинговым агентством Mokselle. Пять лет назад партнеры столкнулись с тем, что бизнесу не хватало хороших диджитал-специалистов, а их найм на полную занятость был дорогим. Предприниматели приняли решение растить квалифицированные кадры внутри собственной компании. Сначала Skillbox, был подразделением Mokselle, а 2016-м вырос в отдельную компанию. За четыре года количество курсов в проекте выросло с двух до 150. Сейчас на них получают образование 40 000 студентов. По прогнозам основателей компании, к следующему году выручка от проекта должна достигнуть пяти миллиардов рублей.

ВКонтакте @Игорь Коропов

Погибший активно вел соцсети, где рассказывал о своем предпринимательском пути.

«Три с половиной года назад, когда вдвоем с оператором снимали первый курс в крохотной подсобке офиса и я сам рисовал первые лендинги Skillbox, — даже и мечтать не мог, что стану номинантом рейтинга „30 до 30“ Forbes», — написал Коропов на своей странице в соцети «ВКонтакте» весной.

В этом конкурсе в 2020 году он стал победителем в категории «Предприниматели».

На момент смерти Коропову исполнилось 30 лет.