«Смело, больно, со смыслом»: полностью нагая Шпица анонсировала новое шоу

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Алина Потёмкина
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Актриса впервые показалась полностью раздетой, лишь прикрыв интимные места табличками с надписью «Цензура».

«Смело, больно, со смыслом»: полностью нагая Шпица анонсировала новое шоу

Фото: Instagram @katerinashpitsa

Катерина Шпица выложила в Instagram провокационное фото. На нем она полностью обнажена, а все интимные места закрывают таблички с надписью «Цензура». Поперек пояса артистку приклеивает к стене, у которой она стоит, изолента. Снимок Шпица сопроводила комментарием, в котором раскрыла истинное назначение своего послания поклонникам.

«Censored (Цензура — Прим. ред.), потому что я не банан. А если банан при определенных условиях очень дорогой, то я тем более. Кто помнит, тот поймет. О, это фото ждало своего часа! Настал тот день, когда я сниму изоленту, но не отсюда, а со рта. Приходите завтра в 11:00 на YouTube-канал „Изолента live“. Мы с Александром Цыпкиным и Дмитрием „Гоблином“ Пучковым отклеим все, что надо», — написала актриса.

 
 
 
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Censored, потому что я не банан. А если банан при определённых условиях очень дорогой, то я тем более :)) P.S: кто помнит, тот поймёт 🤪 О, это фото ждало своего часа! Настал тот день, когда я сниму изоленту, но не отсюда, а со рта:)) Приходите завтра в 11:00 на You-tube канал «Изолента live» 😉 Мы с @alexander_tsypkin и Дмитрием « Гоблином» Пучковым отклеим всё, что надо (я лично с 12:00). Фото: my love @ruslanpanov

Публикация от  Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

Поклонников впечатлил снимок, многие восхищались фигурой и смелостью актрисы. Часть пользователей заинтриговал ее анонс нового шоу.

«Жаль, нет фото без цензуры»

«Очень даже тонко. Восхищен»

«Шикарная обложка альбома может получиться»

«Смело, больно, со смыслом»

«Просто огонь!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катерина Шпица показала видео из массажного кабинета.

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