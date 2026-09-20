Памфилова: представитель системной партии пытался нарушить работу ДЭГ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 65 0

Всего зафиксировано более тысячи атак на российскую избирательную инфраструктуру.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Представитель одной из системных партий в Москве пытался нарушить работу системы наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы.

По ее словам, участник избирательного процесса самостоятельно ввел вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу.

«В Москве представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭГ — сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что не будет называть имя человека и его партийную принадлежность.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходят с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что случай с вбросом бюллетеней на избирательном участке № 343 в селе Азаново Медведевского района Марий Эл отличается особой наглостью. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, информация о нарушении появилась в социальных сетях. Представители КПРФ сообщили, что с помощью системы видеонаблюдения якобы зафиксировали факт вброса бюллетеней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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