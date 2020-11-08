Юбилей без юбиляра: куда пропал Олег Меньшиков накануне 60-летия?

Восьмого ноября народному артисту РФ, актеру и худруку Театра имени Марии Ермоловой Олегу Меньшикову исполняется 60 лет. Но в этом году его день рождения омрачен таинственным известием о его исчезновении. Так, в аккаунте театра в социальной сети Instagram на днях было опубликовано предупреждение: все спектакли юбиляра отменены до конца месяца. Причиной было названо состояние здоровья.

Многие поклонники тут же заподозрили, что актер пострадал от пандемии коронавируса — инфекцию перенесли уже многие знаменитости, возможно, она добралась и до Меньшикова. Но официального подтверждения диагноза нет, а потому фанатам остается только гадать, что случилось с любимым артистом.

Представители «МК» сообщили, что в их редакцию обратился некто, по его словам, владеющий историей болезни Олега Евгеньевича, и запросил две тысячи долларов за раскрытие тайны. Возможно, предположили журналисты, довольно крупная сумма говорит о шокирующем известии, но все же не пошли на поводу у информатора.

www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

С тех пор как актер перестал появляться на публике, единственными достоверными данными считается известие о проблемах со здоровьем. Тем не менее, он не находится на лечении в каком-либо медицинском учреждении. Некоторые поклонники считают, что дело не в болезни, а в некоем «срыве», который периодически повторяется и становится причиной отмены спектаклей.

Среди слухов в СМИ распространен и такой: Меньшиков исчез и никого из близких не пригласил отмечать юбилей из-за проблем с алкоголем. Такая версия родилась из-за инцидента в прошлом августе, когда артист попал в реанимацию, злоупотребив горячительным. Один из сотрудников театра признался журналистам, что Олег Евгеньевич скрылся, чтобы избежать внимания к своему 60-летию. Но, по факту, только привлек это внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале с прессой, который устроил Меньшиков на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым.