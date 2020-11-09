Многодетная мать Оксана Самойлова похвасталась идеальной фигурой — видео
У супруги Джигана четверо детей, младший сын родился только в феврале.
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала подписчикам в Instagram стройную и подтянутую фигуру на отдыхе на Мальдивах. И это при том, что младший ребенок в их семье появился на свет в феврале 2020 года.
Самойлова выложила видео, где крутится перед камерой. Ни единой растяжки, признаков целлюлита и лишнего веса фолловерами обнаружено не было.
«Восемь месяцев после четвертого ребенка. И, кажется, я в отличной форме», — без ложной скромности сообщила в подписи модель.
Подписчики Самойловой моментально отреагировали на заявление многодетной матери. Одни — с восторгом, другие — с отчаянием из-за собственных несовершенств.
«Ведьма!» — написала ей телеведущая и блогер Ида Галич.
«Подтверждаю, это фантастика!» — отметилась Симона Юнусова, мать Тимати.
«То чувство, когда у тебя нет и детей и такой шикарной фигуры»;
«Может это Джиган всех детей рожал? На нем больше сказалось»;
«Всем бы так выглядеть даже после первого ребенка»;
«Я даже не рожала, а так не выгляжу», — написали в комментариях многочисленные подписчики.
Самойлова с Джиганом находятся в отпуске на Мальдивах вместе с тремя дочками и сыном. На том же курорте остановился и рэпер Тимати с дочерью Алисой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган напугал поклонников нецензурным стримом с беспричинными оскорблениями. Многие боятся, что у него снова будет приступ странного поведения из-за алкоголизма.
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