Астрологи считают, что планеты имеют огромное влияние на нашу жизнь, и все вокруг находится под их управлением: Луна влияет на приливы и отливы, Солнце на смену времен года, и каждое небесное тело несет позитивные или негативные вибрации. Зная это, считает астролог Анна Гехман, можно выбрать благоприятное время для принятия судьбоносных решений.

Раху и Кету несут разрушение

Астролог не советует заключать брак, покупать недвижимость или начинать новые проекты в апреле или июле — все будет обречено на провал. Это связано с тем, что данные месяцы находятся под управлением теневых планет — Раху и Кету. Они, по словам Гехман, несут разрушения и конфликты. В этом году, утверждает она, было много разводов и болезней из-за того, что планета находилась под влиянием Раху.

Венера поможет в важных решениях

Вступать в брак, рекомендует астролог, лучше в июне. Этот месяц находится под управлением Венеры — а эта планета олицетворяет роскошь, чувственные наслаждения и богатства. Гехман утверждает, что неплохими месяцами для женитьбы и приобретения недвижимости также являются март и декабрь. Не стоит забывать и о том, какая из планет является управителем вашей судьбы, и какие у нее отношения с другими планетами, отвечающими за те или иные сферы жизни, считают астрологи.

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