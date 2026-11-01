По ком звонит колокол в Левашове: шесть лет без тишины

В Левашове сосед поставил на участке автоматическую колокольню

Вот вам еще один пример, задачка на тему: что кому кажется. Если что-то выглядит как часовня, звучит как часовня, выполняет функции часовни — может ли это быть хозпостройкой и располагаться на приусадебном участке в поселке? Вне зависимости от того, дома хозяин или нет, колокола отбивают каждый час. Конечно, это наполняет ритмом жизнь всех соседей, особенно ближайших. Что делать в таком случае — задумалась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Вечерний звон — в поселке Левашово. А еще и утренний, и дневной. Собственник одного из участков возвел себе персональную колокольню.

«Настоящий чугунный колокол звонит каждый час: в восемь утра — восемь раз, через час — девять и так далее. Так вот, сейчас одиннадцать, и это звучит довольно долго», — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

И так — шесть лет! Механизм автоматический. По ком, точнее, по чем звонит колокол, знает соседка Елена. По ее последним нервным клеткам! Вынужденный подъем рано утром, даже первого января, двое детей — без дневного сна. Колокольня — прямо возле спален.

«Дети пугаются, но сейчас мы делаем так: я говорю: „Зажимайте уши". То есть, когда начинает бить, мы вот так сидим, ждем, пока пройдет. Человек хочет насолить соседям. Вложил в это энную сумму денег и, видимо, где-то тихо радуется», — рассказала жительница поселка Левашово Елена Калинчук.

Тем более ранее у соседей был конфликт: Сергей якобы выбрасывал мусор на территорию Елены. С тех пор они не виделись. И на проблемы женщины, судя по всему, ему с высокой колокольни. Здесь он вообще появляется нечасто. Встречи с нами Сергей тоже всячески избегал, но до него удалось дозвониться.

«Чтобы нарушить закон, это суд устанавливает. Вы в курсе, да? Или вы безграмотные?» — заявил Сергей по телефону.

Поэтому Елена обратилась в суд.

«Истец указывает, что колокольня с колоколом не предназначена для удовлетворения бытовых нужд и не является хозяйственной постройкой. Ее функциональное назначение — издание звука, что не предусмотрено видом разрешенного использования участка», — пояснила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Капитальные постройки на участке ИЖС разрешены, если это баня, беседка, гараж или, например, погреб. Колоколен в перечне нет, и ее назначение в этом случае действительно спорно.

«Вот мы говорим: нельзя размещать часовни, которые являются часовнями, но у него хозяйственная постройка с колоколом. В чем на практике сложность? А в том, что, если этот человек собственник, он же владеет, пользуется и распоряжается своей землей, он строит на ней все, что он захочет», — объяснил юрист Руслан Авдеев.

А еще есть так называемый «закон о тишине». В будние дни хозяин участка его, кстати, не нарушает, чего не скажешь о выходных и праздниках: шуметь в Петербурге можно только с двенадцати, а этот колокол, как мы знаем, исключений не делает.

Справедливости ради замерим уровень шума во время этого звона с помощью специального прибора — больше пятидесяти пяти децибел, — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

А то и все семьдесят — по санитарным нормам это уже верхняя граница допустимого шума в районе жилой застройки. Впрочем, соседям из домов подальше, как ни странно, даже нравится.

«Ну, бум-бум, и все. Не реагируем просто, мы привычные. У нас паровозы ходят, и что теперь? Или самолеты летают, мы всех закрыть должны? Неее», — рассказала жительница поселка Левашово Галина Петрова.

«Ну, он приятный, да. Как будто бы храм. Ну и плюс ко всему время всегда знаешь — удобно», — поделилась жительница поселка Левашово Оксана Меньшикова.

Тем не менее психологи уверяют: постоянный, громкий и монотонный колокольный звон действительно может пагубно сказаться на состоянии человека.

«Этот колокол бьет человека как по голове, равносильно. Это какая-то экзекуция! Впустую идет беспокойство человека: это тревожность, это расстройство психологического здоровья!» — считает клинический психолог Роман Цветков.

И религия здесь, в общем-то, ни при чем. В православной традиции колокол — отнюдь не часы с кукушкой. Звон призывает людей к молитве. Объединяет, а не наоборот.

«Когда это служит раздражителем, когда человек настраивает людей против себя, и у кого-то по незнанию возникнет агрессия и неприязнь по отношению к церкви — это, конечно, большая ошибка. Такого не должно быть», — объяснил священник отец Захарий Савельев.

Но Елене пока не до высокого. Она просто мечтает о дачной тишине и о том, чтобы сосед наконец демонтировал свою чугунную игрушку, сделает потише или хотя бы объяснил: зачем?! Первое судебное заседание по этому громкому делу назначено на январь.

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