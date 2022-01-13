Остерегайтесь их: ТОП-4 энергетических вампиров по знаку зодиака

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Светлана Александрова
Светлана Александрова Светлана Александрова Журналист 7 782

Астрологи объяснили, кто из вашего окружения способен высасывать энергию и к кому лучше не поворачиваться спиной.

Остерегайтесь их: ТОП-4 энергетических вампиров по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / Feodora52

Есть люди, с которыми находиться рядом всегда спокойно и комфортно, а бывают такие, общение с которыми выматывает, как будто из вас выжали все соки. Их называют энергетическими вампирами. И, как утверждают астрологи, такое свойство тоже предопределено звездами, под которыми родился человек. Специалисты составили ТОП-4 знаков зодиака, представители которых способны высосать из окружающих энергию.

Скорпион

Это самый ядовитый знак. Причем рожденные под этим созвездием если уж выбрали жертву, которой намерены манипулировать, всегда будут делать это за ее спиной — так, что она никогда не поймет, что происходит. И в конце концов еще и сама останется виноватой.

Овен

Иногда кажется, что ссоры и скандалы являются основной пищей для некоторых представителей этого знака зодиака. Они способны сравнять с землей кого угодно и наговорить таких гадостей, что жить не захочется. При этом все возражения оппонента благополучно пролетят мимо их ушей.

Дева

Эти люди на первый взгляд очень уравновешены и миролюбивы, но из-за своей врожденной склонности к перфекционизму зачастую становятся самыми настоящими энергетическими вампирами. Если вы не будете делать так, как настоятельно советует вам Дева, готовьтесь выслушать все о своих недостатках.

Стрелец

Рожденные под этим знаком любят веселье и часто становятся душой компании. Но не дай вам Бог чем-то прогневать Стрельца и впасть к нему в немилость! Он заставит вас почувствовать себя интеллектуально неполноценными. И вряд ли вам когда-нибудь удастся реабилитироваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представители каких знаков зодиака могут обладать экстрасенсорными способностями.

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