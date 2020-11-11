Убитый горем после смерти дочери актер Владимир Конкин рассказал о мистических событиях, творящихся в его доме. В интервью телеведущему Борису Корчевникову он признался, что София начала «разговаривать» с ним на девятый день после кончины.

Как выяснилось, речь шла о нелепой случайности с картиной, которую подарила знаменитому отцу Конкина, когда ей было еще 11 лет. Актер показал Корчевникову необычную балерину в толстой рамочке и сказал, что в день поминовения Софии она сама сорвалась со стены. И это учитывая тот факт, что рядом висело еще множество детских работ покойной.

«Она висела и раз — упала. Девять дней! Вот такая мистика. <…> Думаю, она хотела сказать: „Держись, папа!“. Потому что она и не предполагала, что будет лишь только поводом, к сожалению, к той мерзости, гадости, вранью бесконечному», — поделился с Корчевниковым Владимир Конкин.

В заключение актер признался, что до окончания следствия по делу таинственной гибели Софии не хотел давать интервью. Однако после произошедшего решил, что пора восстановить справедливость.

София Конкина умерла 24 сентября 2020 года в реанимационном отделении больницы в Москве. Туда ее доставили после жуткого инцидента в местном фитнес-центре. В момент занятий в бассейне наследница актера стремительно ушла на дно и, по предварительным данным, провела там около минуты.

Владимир Конкин, как и его близкое окружение, не верит, что дочь, будучи отличной пловчихой, могла утонуть. На этом основании заслуженный артист РФ просил Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело об убийстве дочери. Впоследствии в ее крови и моче были найдены более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, а также следы снотворного диазепам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какова реальная причина смерти Софии Конкиной, по данным судмедэкспертов.