Что стало причиной смерти дочери Владимира Конкина — данные судмедэкспертизы
Судмедэксперты подтвердили, что в момент смерти София Конкина была в средней степени опьянения.
Фото: Instagram @mimimishka3377
Причиной гибели дочери актера Владимира Конкина Софии стала асфиксия. К такому выводу пришли судмедэксперты. Смерть наступила в результате удушья — девушка утонула в бассейне, говорится в заключении.
Кроме того, как стало известно 5-tv.ru, покойная имела целый букет болезней — кардиомиопатию (изменение мышцы сердца — Прим. ред.), гипертрофию миокарда, заболевания клеток сердца, и другие патологии сердечно-сосудистой системы. Эти данные также содержатся в заключении, выданном по результатам судмедэкспертизы.
Также в крови Софии был обнаружен алкоголь — 2,25 г/л, и в моче — 2,96 г/л. Это количество соответствует средней степени алкогольного опьянения. Ядов и наркотиков найдено в организме покойной не было. В целом эксперты пришли к выводу, что смерть дочери актера не имела криминального характера.
24 сентября Конкину доставили в больницу, где впоследствии она умерла.
Как стало известно, в момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, известный актер Владимир Конкин, не верит в то, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. Сообщалось, что в крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Владимир Конкин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Конкиных заявила о пропаже драгоценностей после смерти Софии.
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