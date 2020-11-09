Судмедэксперты подтвердили, что в момент смерти София Конкина была в средней степени опьянения.

Что стало причиной смерти дочери Владимира Конкина — данные судмедэкспертизы

Фото: Instagram @mimimishka3377

Причиной гибели дочери актера Владимира Конкина Софии стала асфиксия. К такому выводу пришли судмедэксперты. Смерть наступила в результате удушья — девушка утонула в бассейне, говорится в заключении.

Кроме того, как стало известно 5-tv.ru, покойная имела целый букет болезней — кардиомиопатию (изменение мышцы сердца — Прим. ред.), гипертрофию миокарда, заболевания клеток сердца, и другие патологии сердечно-сосудистой системы. Эти данные также содержатся в заключении, выданном по результатам судмедэкспертизы.

Также в крови Софии был обнаружен алкоголь — 2,25 г/л, и в моче — 2,96 г/л. Это количество соответствует средней степени алкогольного опьянения. Ядов и наркотиков найдено в организме покойной не было. В целом эксперты пришли к выводу, что смерть дочери актера не имела криминального характера.

24 сентября Конкину доставили в больницу, где впоследствии она умерла.

Как стало известно, в момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, известный актер Владимир Конкин, не верит в то, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. Сообщалось, что в крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Владимир Конкин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Конкиных заявила о пропаже драгоценностей после смерти Софии.

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