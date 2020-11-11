«Секси мама» на Porsche устроила скандал за парковочное место в Петербурге

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Татьяна Меркер
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Блогерша пыталась нагло вытеснить с парковки водителя, который занял место раньше.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; Instagram @ya_krivtsova

На дорогах Санкт-Петербурга произошел любопытный инцидент. Инстаграм-блогерша миллионник, которая называет себя не иначе как «секси мама», устроила скандал за завидное парковочное место в центре города.

Автоледи подъехала к мужчине, который сидел за рулем припаркованного авто и знаками «вежливо попросила» освободить ей место. Водитель отказался подчиняться звезде Instagram, тогда она перегородила движение, встав во «второй ряд», выбежала из машины и начала снимать происходящее на камеру телефона.

«Я паркуюсь, где хочу», — пояснила свою позицию «секси мама».

Instagram @ya_krivtsova

Наличие годовалого ребенка и тяжелых пакетов в багажнике также сошло за аргументационную базу девушки. А на просьбу припарковаться по правилам, инстадива принялась оскорблять обидчика не гнушаясь нецензурной лексики даже в присутствии ребенка.

Аккаунт Евгении Кривцовой в Instagram насчитывает три миллиона фолловеров. Девушка активно показывает поклонникам будни матери троих детей и зарабатывает на рекламе в профиле. Похоже, что в будни звезде сети захотелось добавить ярких красок.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как фура с мертвым водителем неслась по КАД в Петербурге.

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