«Секси мама» на Porsche устроила скандал за парковочное место в Петербурге
Блогерша пыталась нагло вытеснить с парковки водителя, который занял место раньше.
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; Instagram @ya_krivtsova
На дорогах Санкт-Петербурга произошел любопытный инцидент. Инстаграм-блогерша миллионник, которая называет себя не иначе как «секси мама», устроила скандал за завидное парковочное место в центре города.
Автоледи подъехала к мужчине, который сидел за рулем припаркованного авто и знаками «вежливо попросила» освободить ей место. Водитель отказался подчиняться звезде Instagram, тогда она перегородила движение, встав во «второй ряд», выбежала из машины и начала снимать происходящее на камеру телефона.
«Я паркуюсь, где хочу», — пояснила свою позицию «секси мама».
Наличие годовалого ребенка и тяжелых пакетов в багажнике также сошло за аргументационную базу девушки. А на просьбу припарковаться по правилам, инстадива принялась оскорблять обидчика не гнушаясь нецензурной лексики даже в присутствии ребенка.
Аккаунт Евгении Кривцовой в Instagram насчитывает три миллиона фолловеров. Девушка активно показывает поклонникам будни матери троих детей и зарабатывает на рекламе в профиле. Похоже, что в будни звезде сети захотелось добавить ярких красок.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как фура с мертвым водителем неслась по КАД в Петербурге.
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