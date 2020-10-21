В Петербурге неуправляемая фура с мертвым водителем пронеслась по КАД — видео

|
Василий Заика
1 533

Трагический инцидент произошел днем 21 октября на внутренней стороне автомагистрали.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, YouTube @Vadim V

Неуправляемая фура с мертвым водителем пронеслась по Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, трагический инцидент произошел днем 21 октября на внутренней стороне магистрали между Колтушским и Мурманским шоссе.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как многотонный тягач с полуприцепом, на котором установлен контейнер, виляет из стороны в сторону. Ударившись об отбойник, большегруз плавно уходит с крайней правой полосы налево и вновь возвращается. Водитель идущего впереди грузовика, по всей видимости, почуял неладное и стал притормаживать, преграждая путь неуправляемому тягачу. Остальным автолюбителям пришлось уворачиваться от фуры.

Впоследствии большегруз был остановлен усилиями коллег-дальнобойщиков. В кабине тягача был обнаружен погибший по неизвестной причине водитель. По счастливой случайности больше никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом в Коми.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.03
-0.75 91.34
-0.22
Как флиртуют представители разных знаков зодиака?

Последние новости

15:33
Екатерина Иванчикова: «У петербуржцев тоже есть своя сиеста»
15:26
Как по улыбке определить лжет ли ваш собеседник — объясняет психолог
15:15
Видео: Зять Билана напал на журналистов из-за вопроса о пропавших 19 миллионах
15:08
Видео: жених по пути в ЗАГС чуть не погиб в ДТП на востоке Петербурга
15:00
В Москве опровергли создание базы посетителей ночных клубов
14:59
В Петербурге неуправляемая фура с мертвым водителем пронеслась по КАД — видео

Сейчас читают

Цымбалюк-Романовская связала смерть дочери Конкина с его критикой в свой адрес
Как живет после смерти Андрея Панина его вдова Наталья Рогожкина?
Целое состояние: какое наследство оставила близким актриса Ирина Скобцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок