Неуправляемая фура с мертвым водителем пронеслась по Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, трагический инцидент произошел днем 21 октября на внутренней стороне магистрали между Колтушским и Мурманским шоссе.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как многотонный тягач с полуприцепом, на котором установлен контейнер, виляет из стороны в сторону. Ударившись об отбойник, большегруз плавно уходит с крайней правой полосы налево и вновь возвращается. Водитель идущего впереди грузовика, по всей видимости, почуял неладное и стал притормаживать, преграждая путь неуправляемому тягачу. Остальным автолюбителям пришлось уворачиваться от фуры.

Впоследствии большегруз был остановлен усилиями коллег-дальнобойщиков. В кабине тягача был обнаружен погибший по неизвестной причине водитель. По счастливой случайности больше никто не пострадал.

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