«Встал в позицию обороны»: актер Воробьев требует алименты от бывшей возлюбленной

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Адвокат Марины Смирновой заявила, что артист подал встречный иск.

Актер Воробьев требует алименты от бывшей возлюбленной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Актер Даниил Воробьев требует алименты от бывшей возлюбленной

Актер Даниил Воробьев подал встречный иск к своей бывшей возлюбленной Марине Смирновой, требуя алименты на содержание дочери Эльзы. Об этом сообщила адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы Смирновой.

По словам юриста, пара жила вместе почти шесть лет и воспитывала дочь. Конфликт разгорелся после того, как актер улетел в отпуск с ребенком и оставил Марине свой телефон. Женщина нашла в устройстве переписки, которые, по словам адвоката, разбили ей сердце.

«Марина нашла массу откровений, разбивших ей сердце. Когда благоверный узнал об этом, был сильно возмущен и встал в позицию обороны», — рассказала Гаврилова.

Более того, когда Воробьев узнал об этом, он подал заявление в полицию. В отношении Смирновой возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ — 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), 138 («Нарушение тайны переписки») и 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»), все, соответсвенно, связаны с доступом к телефонной информации.

Гаврилова также отметила, что ранее Смирнова пыталась добиться алиментов от Воробьева. Теперь же, по словам защитницы, актер сам требует содержания от матери, настаивая, чтобы дочь жила с ним. При этом долг по алиментам самого Воробьева, как подчеркивает адвокат, составляет около пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Виталий Гогунский, известный по сериалу «Универ», пытается заключить мировое соглашение с бывшей женой Ириной Маирко по делу об алиментах. Об этом изданию сообщил адвокат артиста, уточнив, что сторона защиты действует открыто и честно, предоставила все необходимые документы, однако вторая сторона не отвечает и, по его словам, намеренно затягивает процесс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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