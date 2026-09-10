Будущая мама: Иракли в поиске женщины, которая родит ему ребенка

Иракли в поиске женщины, которая родит ему ребенка

Певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) заявил, что сейчас свободен, однако мечтает найти вторую половинку, которая подарит ему еще детей. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

По его словам, несмотря на готовность к новым отношениям, он пока не встретил свою настоящую судьбу, и в его жизни нет кандидаток на роль будущей матери его детей.

«Пока нет», — кратко ответил артист.

Ираклий отметил, что «кайфует» как от семейной жизни, так и статуса холостяка. При этом он не теряет надежды встретить любимую женщину. Певец мечтает, чтобы она подарила ему дочь, которую планирует назвать в честь своей мамы.

Во время беседы журналисты спросили артиста о его склонности к постоянным влюбленности, припомнив также историю с беременной моделью Екатериной Лукьяновой. В ответ Пирцхалава сказал, что не влюбляется так часто, несмотря на различные слухи. Он добавил, что в противном случае у него было бы больше наследников.

Ранее исполнитель сообщил, что ему симпатичны женщины старшего возраста.

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