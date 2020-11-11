Съемочная группа «Известий» первой добралась до передовой Шуши, где недавно шли бои

Российские военные организуют 16 наблюдательных пунктов в Нагорном Карабахе, подробности сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба.

И показал карту расположения этих постов — они будут оборудованы вдоль линии соприкосновения сторон, а также в Лачинском кородиоре — эта трасса связывает Армению и Карабах, но проходит уже по территории Азербайджана.

Туда и направляются первые наши подразделения — репортаж Дениса Кулаги.

Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное решение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.