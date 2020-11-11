Съемочная группа «Известий» первой добралась до передовой Шуши, где недавно шли бои
Российские военные организуют в Нагорном Карабахе 16 наблюдательных пунктов
Фото, видео: 5-tv.ru
Российские военные организуют 16 наблюдательных пунктов в Нагорном Карабахе, подробности сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба.
И показал карту расположения этих постов — они будут оборудованы вдоль линии соприкосновения сторон, а также в Лачинском кородиоре — эта трасса связывает Армению и Карабах, но проходит уже по территории Азербайджана.
Туда и направляются первые наши подразделения — репортаж Дениса Кулаги.
Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное решение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.
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