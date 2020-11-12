«Это не их работа»: Боярский оценил кино с Галустяном, Светлаковым и Харламовым

Актер Михаил Боярский, рассуждая о современном юморе, коснулся киноопыта современных популярных шоуменов. Он отметил, что талант в своем жанре однозначно демонстрируют Гарик Харламов, Сергей Светлаков и Михаил Галустян, а также команда шоу «Уральские пельмени». Но, по мнению артиста, выходить за рамки своего амплуа им всем не стоит.

«Я воспитан на Раневской, я люблю юмор Аркадия Исааковича Райкина. Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее. Вот юмор Петросяна меня не трогал никогда. Comedy club мне ближе. Там есть актеры, которые делают это здорово», — написал он на своей странице в Instagram.

Михаил Сергеевич похвалил Харламова за образ барда Эдуарда Сурового. По его мнению, это «замечательное хулиганство». Его шутки порой бывают «на грани», но все же они смешные, а персонаж — целостный.

«Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и „Уральские пельмени“. Но стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа», — считает Боярский.

Instagram @boyarskiy_official

По мнению народного артиста РСФСР, эти юмористы не могут качественно сыграть характер своего героя. В пример он привел советских актеров, в том числе полюбившуюся многим роль Ноздрева, которую блистательно исполнил Павел Луспекаев в телеспектакле «Мертвые души».

«Как сыграл Ролан Быков „логопефа“ в фильме „По семейным обстоятельствам“ — это очень высокий юмор! Высочайший!», — заключил Михаил Сергеевич.

Критический взгляд на современное искусство Боярский высказывает не первый раз. Ранее 5-tv.ru публиковал его мнение на эту тему, в котором 70-летний актер отмечал, что в его возрасте уже «ничего не нравится».