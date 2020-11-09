Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в комментарии 5-tv.ru развеяла слухи вокруг очередного развода звезды с продюсером Бари Алибасовым. Юрист рассказала, как сегодня чувствует себя ее клиентка, как отреагировал ее супруг на перспективы остаться холостым, и кто потеряет большое состояние, в случае, если очередной судебный иск будет удовлетворен.

В начале представитель Федосеевой-Шукшиной официально подтвердила намерение актрисы разорвать всякие отношения с супругом. По ее словам, 82-летняя звезда больше не может мириться с постоянными похождениями 73-летнего Алибасова, его откровенно наплевательским отношением, а также тем негативом, который льется из уст окружения продюсера в сторону ее семьи.

До последнего Лидия Николаевна питала надежду на сохранение брака, поскольку с большим уважением и искренней любовью относится к супругу. Однако его холодность и отстраненность сделали свое дело.

«Первоначально с исковым заявлением о расторжении брака обратился Бари Каримович. Мы не возражали, но он отказался от исковых требований, сказав, что полагает сохранение брака возможным. Однако в дальнейшем супружеские отношения так и не восстановились, и Лидией было принято решение обратиться в суд самой с соответствующими требованиями. <…> Такое решение <…> далось ей очень нелегко», — подчеркнула Вербицкая-Линник.

www.globallokpress.com / Komsomolskaya Pravda

Юрист также отметила, что сам Бари Алибасов пока никак не отреагировал на инициативу супруги. Она предположила, что об этом знаменитый продюсер просто может еще не знать. Однако большой ажиотаж в СМИ вокруг ситуации не оставит его в неведении.

Что касается вероятности воссоединения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной, то от конкретных комментариев по данному вопросу собеседница 5-tv.ru воздержалась.

«Не берусь комментировать, поскольку сейчас Лидия Николаевна полагает, что этот брак должен быть расторгнут и не просто полагает, а совершила вещь для нее очень серьезную, подтверждающую ее решительность, а именно, обратилась в суд с соответствующим иском», — отметила Юлия.

В заключение она развеяла миф о том, что после развода Лидия Николаевна буквально «останется ни с чем».

Как писал ранее сайт KP.RU, все дело в грандиозной афере с московской квартирой актрисы. Несколько месяцев назад звезда переписала недвижимость на Алибасова с условием, что тот отдаст ее в наследство внукам. Однако продюсер поступил иначе, передав элитные квадратные метры украинскому товарищу Сергею Моцарю за 2,5 миллиона рублей. Таким образом, если супруги разведутся, то и доля «выручки» поделится пополам. В результате, Федосеева-Шукшина «потеряет» более миллиона рублей.

«Вы знаете, мне о таких требованиях ничего неизвестно. Претензий мы не получали, иска мы не получали, поэтому обсуждать гипотетические возможности на данный момент преждевременно, на мой взгляд. Много говорит сторона ответчика нашего. Если будут совершены какие-то реальные действия, имеющие юридические последствия, мы будем комментировать», — подытожила официальный представитель супруги Бари Алибасова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала «желание» актрисы стать мамой ребенка от Бари Алибасова.