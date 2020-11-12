Алибасов обжаловал решение суда по подаренной Федосеевой-Шукшиной квартире

Известный продюсер Бари Алибасов остался недоволен решением Троицкого районного суда Москвы, который 12 октября 2020 года постановил вернуть подаренную ему квартиру в Новой Москве актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что Бари Каримович намерен отстаивать свое право на квадратные метры в апелляционной инстанции.

«Он не приемлет, когда его пытаются выставлять в роли мошенника. По мнению Алибасова, Шукшина была в здравом уме и трезвой памяти и прекрасно понимала, что подписывала именно договор дарения и дарила именно квартиру. Потом, вероятнее всего под влиянием родственников она приняла решение вернуть подаренную квартиру обратно. Так не делается. Он будет бороться дальше за квартиру», — сказал Горжанкин.

Адвокат продюсера Ольга Митрофанова заявила, что, по ее мнению, были нарушены нормы материального и процессуального права, выводы суда не основаны на законах РФ. Она считает, что признание сделки дарения недействительной незаконно и нелогично.

«Первую инстанцию по данному делу я не вела. Ко мне обратились уже после вынесения решения по делу с предложением проанализировать произошедшее. После ознакомления с материалами дела у меня сложилось впечатление, что суд принял решение руководствуясь неким субъективным мнением, совершенно не опираясь на закон», — сказала она.

По словам Митрофановой, решение суда выглядит так, будто Федосеева-Шукшина не осознавала, что последует за подписанием документов, но при этом экспертиза относительно ее способности понимать происходящее не была проведена. Кроме того, суд не принял во внимание тот факт, что однажды актриса уже дарила и отнимала у родственника другую недвижимость, и тогда суд не поддержал ее.

«А здесь я вижу, что суд игнорирует закон, и принимает единственное в судебной практике России решение, где без мотивировки определил, что даритель (Шукшина) якобы не хотела дарить объект, а хотела чего-то другого, при этом не указал чего именно», — заявила адвокат.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов почти полгода не могли договориться о судьбе квартиры в Новой Москве. Изначально недвижимость была куплена актрисой, позже она переписала ее на мужа. А тот, в свою очередь, оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря. Впоследствии Шукшина заявила, что ничего никому не дарила, назвала мужа предателем и решила забрать квартиру обратно. Несколько месяцев Алибасов и Шукшина выясняли отношения и даже собрались разводиться. На данный момент известно, что Лидия Николаевна все-таки подала заявление на развод.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности бракоразводного процесса между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной и пытался разобраться, кто кому из них больше должен.