Суд вынес меру пресечения обвиняемым в мошенничестве Дрожжиной и ее мужу Цивину! Правда ли, что из-за аферы подозреваемых вдова и дочь Алексея Баталова лишились имущества на 100 миллионов рублей? Как супруги наживались на пожилых артистах? И какой светит им срок, если их вина будет доказана? Обо всем этом узнавайте в программе Пятого канала «Светская хроника».

Десятки журналистов, вспышки фотоаппаратов, телекамеры наготове. Все ждут звезду отечественного кино, заслуженную артистку Наталию Дрожжину. Вот только от Дрожжиной ждут не автографов и фото на память. А объяснений по громкому уголовному делу.

«Все нормально, все хорошо», — сказала актриса прессе перед зданием суда.

Между тем Наталье Дрожжиной грозит статья уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере», а это до десяти лет колонии.

«Я не знаю, первая ли я. Говорят, они обижали других людей, что же они надели, они обманщики», — призналась вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко.

Иного мнения придерживается супруг артистки Дрожжиной.

«Я официально заявляю, что эти люди никогда не нуждались ни в чем, и на сегодняшний день не нуждаются», — заявил муж актрисы.

Наталья Дрожжина публике представляла себя как заслуженную артистку. Вот только в Гильдии киноактеров эту информацию отрицают!

«Официально Гильдия актеров и Союз кинематографистов никогда не представлял Наталью Георгиевну Дрожжину к званию заслуженная артистка России. Никогда. И есть подтверждение Министерством культуры, что звания у нее нет», — заявили в Гильдии киноактеров.

Теперь незаслуженную артистку Дрожжину с мужем — юристом Михаилом Цивиным, обвиняют в отъеме квартир у великих, народных и действительно заслуженных. Вот и семья Алексея Баталова, того самого Гоши, лишилась всего нажитого талантом и непосильным трудом.

«Баталов все это наживал для Маши. Потому что Маше каждый день нужны сиделки, массажи, врачи, лекарства дорогие. Гетана рыдает, Маша рыдает все время», — считает композитор Ирина Грибулина.

В иске вдовы актера Гитаны Леонтенко так и сказано: «Увели деньги со счетов в банках, мастерскую в центре Москвы, долю в одной квартире и еще две целиком — в том числе четырехкомнатную в легендарном Доме на набережной».

«Оказывается, они подписали у меня генеральную доверенность, я никогда ее не подписывала. Я подписывала много бумаг, видимо они мне подсунули», — объяснила вдова Алексея Баталова.

Пока что Хамовнический суд Москвы счел справедливым лишь ограничить пару в некоторых действиях. Дрожжиной и Цивину запрещено гулять по ночам и посещать массовые мероприятия. Все остальное — пожалуйста. Подследственный юрист Михаил Цивин, как может защищает подследственную артистку Наталию Дрожжину.

«Настойчиво внушают, что Дрожжина — рейдер. А Дрожжина 20 лет помогает всем кому не лень, вот сегодня ее за это обвинили», — считает адвокат актрисы.

А коллеги по цеху, говорят, что актриса Дрожжина сама себе придумала не только звания, но и кинославу. Все роли в фильмах из золотого списка — секундные эпизоды. В культовом сериале «17 мгновений весны» она появилась лишь на мгновение. Двадцать одна секунда экранного времени. Официантка в кафе. Одно только слово — билет в историю.

У Петра Тодоровского в «Интердевочке» и в кадре подольше и текста больше. Прикоснулась к великому. Но масштаб все равно не тот. Славу Дрожжина получила, но не ту, о которой мечтала. Ей досталась другая роль — главной плакальщицы на похоронах известных артистов.

«Я ее вижу везде. Но люди имеют право ходить по похоронам, но у них это как-то очень активно», — рассказала композитор Ирина Грибулина.

Дрожжина и сама призналась, что часто ходит на прощания с ушедшими у мир иной знаменитостями. Похороны Алексея Баталова далеко не первые в послужном списке плакальщицы Наталии Дрожжиной. Они вместе с мужем горевали у гроба актрис Лидии Смирновой, Светланы Харитоновой, Натальи Кустинской, актера Леонида Броневого, поэта Евгения Евтушенко и многих других. В итоге почетные портретоносцы всея отечественного кинематографа получили себе пусть не лестную, но известность и чуть ли не двадцать квартир в Москве.

«И говорила: „Ну, Наташ, надо Женечке помочь“. А кто как не я?» — вспоминает Дрожжина.

Богемная парочка — артистка с юристом — давно сменили амплуа. Издания цитировали друга семьи Баталовых. Хореограф, балетмейстер, режиссер Юрий Шерлинг рассказал, что Цивин скрупулезно вел базу данных актеров. Одинокие отдельно, с жилплощадью отдельно.

«Цивин вел базу данных на пожилых актеров, и таким образом они получили уже 18 квартир, и таким образом они получили уже 18 квартир», — рассказал Шерлинг.

Сколько всего метров в распоряжении обвиняемых сейчас доподлинно не известно даже следователям. Так и скорби, казалось, нет ни конца, ни края. Если бы не взбунтовавшаяся Гитана Леонтенко, вдова Баталова.

«У каждого человека, включая вдову Баталова, есть свои причины. Вот она их и высказала. Сказала ли она правдиво или лукавила — это как раз должен определить сегодня следственный комитет», — считает Михаил Цивин.

А пока следственный комитет провел обыск по месту жительства обвиняемых. Как рассказал адвокат Гитаны Леонтенко, в кладовке были обнаружены пять огромных полиэтиленовых пакетов. В них архив из квартиры Баталова. Сотни, тысячи документов. Среди них были найдены и уникальные рукописи Анны Ахматовой. Письма пропали сразу после смерти народного артиста.

«Меня только сегодня познакомили с ее заявлением, в котором она требует возбудить уголовное дело против меня и моей жены. Обвиняет нас в мошенничестве, в хищении и в том, что мы ее обманным путем заставили подписать договор пожизненного содержания ее дочери с моей женой», — рассказал супруг Дрожжиной.

Договор подписан, квартира переписана. Юрист и артистка уверяют: «Все честно и бескорыстно». Хотели как лучше, а получилось по обкатанной схеме, разбираться в которой следователи и суд будут еще не один месяц.