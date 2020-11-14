Романтичный физик, обаятельный злодей и интриган: лучшие роли Армена Джигарханяна

Одной этой улыбкой он мог сказать больше, чем сотнями отрепетированных фраз. Этот дар у него с рождения. Но развивать талант он начал рано. Мама привела его в театр, когда Армену было всего пять лет. Потом школьный театральный кружок, неудачное поступление в московский ГИТИС, Ереванский художественно-театральный. Он много играл и рано начал сниматься. Но популярность к нему пришла после фильма «Здравствуй, это я!»

Целеустремленный и романтичный физик Артем Манвелян запал зрителю в душу. И у Джигарханяна быстро появились новые амплуа. Он никогда не отказывался от работы и стал самым востребованным советским киноактером. Больше двухсот пятидесяти ролей. Среди которых ярчайшие образы.

Эксцентричные персонажи – вроде судьи Кригса – получались также блистательно, как и злодеи. Например, штабс-капитан Овечкин из «Новых приключениях неуловимых».

А предводитель Карп из «Место встречи изменить нельзя» стал эталоном криминального главаря.

У «горбатого» в фильме всего несколько фраз. Но их потом цитировали целые поколения зрителей. Одним своим голосом Армен Джигарханян делал любой образ неповторимым.

Казалось, это дается ему легко. Но актер в свои 82 однажды признался нам, что все еще волнуется перед каждым выходом.

«Актерская профессия очень странная. Очень. Вот я пойду уже, меня пригласили на этот спектакль «Ревизор». Вот я уже волнуюсь. Потому что: «А вдруг ошибся что-то. Что-то не услышал. И так далее. Это хорошее мучение», - рассказывал Джигарханян.

Его актерская судьба была яркой. Но личная жизнь полна трагедий. Армен Джигарханян потерял единственную дочь. Был несколько раз женат. И каждый раз брак распадался со скандалом. Единственное, что оставалось неизменным сцена. Жить без нее актер не мог и выходил на подмостки до последнего. Как подобает по настоящему великому артисту.

Актер ушел из жизни в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.