Народного артиста СССР Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Нет сомнений в том, что этого человека будут вспоминать не только как гениального актера и режиссера, но и удивительного педагога, наставника, способного одним лишь словом подвигнуть ученика и коллегу на новые свершения. Кажется, он знал все об этом изменчивом мире, а потому любое его высказывание можно смело считать афоризмом.

В память о великом артисте 5-tv.ru приводит ТОП-6 самых ярких его цитат.

«Мы имеем то, что заслуживаем», — Армен Джигарханян.

Пожалуй, эта фраза выдающегося деятеля искусства одна из самых запоминающихся. Всю свою жизнь Джигарханян положил на алтарь искусства, буквально служил человеку. Взамен же получил не только славу, но и всеобщее признание, искреннюю любовь своего зрителя, безусловно, как того и заслуживал.

Джигарханян признавался, что и в самом деле чувствует себя счастливым. Однако добавлял, что бывали в его жизни и очень тяжелые периоды, которые, как ни странно, лишь укрепляли его в этом убеждении.

«Ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Тише, громче… Никто не знает! Вот я думаю, что счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается — это самое высокое счастье», — говорил великий актер.

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Вывел прославленный актер и режиссер и свою собственную формулу счастья. По его мнению, заключается оно отнюдь не в деньгах и не в социальном статусе. И даже не в любви к самому себе.

«Самое главное — это любить людей. Любить и все. А это трудно. Вы думаете, что это легко, а вы попробуйте — у вас не получится», — смело замечал Армен Джигарханян.

Как истинный ценитель женской красоты, не менее красноречиво он отзывался и о дамах. Более всего народного артиста удивляла то буйство самых противоречивых эмоций, которые мужчина испытывает, находясь в отношениях.

«С женщинами знаете что самое страшное? С одной и той же женщиной в разных ситуациях чувствуешь себя по‑разному. Сегодня: хорошо невероятно. Завтра: противно. Послезавтра: опять хорошо. А через две недели: кто это такая, зачем мне все это?» — недоумевал актер.

РИА Новости / Владимир Трефилов

Его искренняя любовь к зрителю, к человеку поражает многих. Опираясь на огромный опыт работы с разносторонними личностями, Армен Джигарханян отмечал их уникальную особенность.

«Человек — это самое интересное. Не как он меняет голос, говоря тонко или толсто, — нет. Мне важно, как в человеке происходят химические явления, а они происходят в реальной жизни! Если вы обратите внимание, то заметите, что у человека в результате каких-то потрясений запах меняется! Запах, понимаете?» — делился наблюдениями режиссер.

При этом однажды, говоря об отношении к творческому процессу, Джигарханян, сам того не подозревая, выдал секрет своего головокружительного успеха.

«Я, когда репетирую, все пропускаю через себя. Каждую роль проигрываю. И, конечно, получаю от этого, извините, свои актерские оргазмы», — цитирует великого артиста Clutch.

Ранее 5-tv.ru рассказал о лучших ролях Армена Джигарханяна.