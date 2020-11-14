Джигарханяна планируют похоронить на том же кладбище, где и Жванецкого

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Анастасия Шадская
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Сатирик скончался 6 ноября на 87-м году жизни, а 85-летний актер — 14 ноября.

Джигарханяна планируют похоронить на том же кладбище, где и Жванецкого

Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova

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Умер сатирик Михаил Жванецкий

Актера Армена Джигарханяна могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказал основатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн, пишет издание «Подъем».

Известия о смерти народного артиста СССР пришли утром 14 ноября. У него остановилось сердце, врачи не смогли ничего сделать. Теперь родные и близкие покойного решают, когда пройдет прощание с актером. Ранее его друг Артур Согомонян рассказал, что это произойдет, скорее всего, 17 ноября.

«Думаю, похоронят на Новодевичьем кладбище», — поведал продюсер Марк Рудинштейн.

Сатирика Михаила Жванецкого похоронили на этом кладбище 9 ноября. Он умер 6 ноября на 87-м году жизни.

Рудинштейн предположил, что могло стать причиной смерти Армена Борисовича. 

«У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет — побочная причина смерти», — поделился Рудинштейн.

Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. За 65 лет актерской карьеры он сыграл сотни ролей на сцене и в кино. Также он не раз озвучивал мультипликационные фильмы — «Жил был пес», «Острове сокровищ», «Приключениях поросенка Фунтика» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве хотят установить памятную табличку Джигарханяну.

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