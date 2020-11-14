Человеческими останками засыпали обледенелую дорогу под Иркутском — фото

|
Виктория Андреева
1 051

Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Человеческими останками засыпали обледенелую дорогу под Иркутском — фото

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger

Весьма оригинально к решению вопроса обледенелых дорог подошли коммунальщики Иркутской области. Вместе с песком снеговые полотнища теперь покрывают и человеческие останки. Эпичные фото появились на страницах сообществ о жизни региона в Instagram и ВКонтакте.

Как видно на снимках, на разных участках дорог лежат человеческий череп и кости.

«Вот так в Киренске посыпают дороги», — пишет администратор страницы @dtp38rus.

Instagram @dtp38rus; ВКонтакте @plohie_novosti18

«Бедный Йорик!»

«Так и весь скелет за зиму собрать можно будет!»

«Хэллоуин продолжается!» — иронизировали пользователи соцсети.

А вот полиции региона не до смеха. По факту случившегося была организована проверка.

Наряду с этим жители Киренска выражают уверенность, что коммунальщики, безусловно, не хотели никого пугать черепами и костями. Просто рядом с местностью расположено немало неизвестных захоронений времен гражданской войны. Как только наступают паводки, человеческие останки «всплывают». Вполне возможно, что при выкапывании песка водитель грейдера их просто не заметил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на берег Финского залива волной выбросило окоченелый труп недоношенного младенца женского пола.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.33
0.22 91.32
0.51
Растущая Луна: что можно и нельзя делать с 16 по 22 ноября

Последние новости

17:31
Трамп впервые признал победу Байдена и объяснил, кто ее «обеспечил»
17:13
«Я потерял сознание»: комик Митя Хрусталев рассказал, как оказался в реанимации
17:04
«Зажглась звезда TikTok!» — 70-летний Боярский исполнил умопомрачительный танец
16:49
«Сам себе пишет приговор» — боец Заяц о нападении Яндиева на Харитонова
16:37
Видео: велосипедист с ножом нападал на подростка в Петербурге
16:26
«Меня боитесь?» — Путин пошутил о рассадке участников совещания с военными

Сейчас читают

Как определить у себя аритмию и чем она опасна — объясняет кардиолог
Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США