Весьма оригинально к решению вопроса обледенелых дорог подошли коммунальщики Иркутской области. Вместе с песком снеговые полотнища теперь покрывают и человеческие останки. Эпичные фото появились на страницах сообществ о жизни региона в Instagram и ВКонтакте.

Как видно на снимках, на разных участках дорог лежат человеческий череп и кости.

«Вот так в Киренске посыпают дороги», — пишет администратор страницы @dtp38rus.

Instagram @dtp38rus; ВКонтакте @plohie_novosti18

«Бедный Йорик!»

«Так и весь скелет за зиму собрать можно будет!»

«Хэллоуин продолжается!» — иронизировали пользователи соцсети.

А вот полиции региона не до смеха. По факту случившегося была организована проверка.

Наряду с этим жители Киренска выражают уверенность, что коммунальщики, безусловно, не хотели никого пугать черепами и костями. Просто рядом с местностью расположено немало неизвестных захоронений времен гражданской войны. Как только наступают паводки, человеческие останки «всплывают». Вполне возможно, что при выкапывании песка водитель грейдера их просто не заметил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на берег Финского залива волной выбросило окоченелый труп недоношенного младенца женского пола.