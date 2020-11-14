Человеческими останками засыпали обледенелую дорогу под Иркутском — фото
Полиция организовала проверку по факту случившегося.
Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger
Весьма оригинально к решению вопроса обледенелых дорог подошли коммунальщики Иркутской области. Вместе с песком снеговые полотнища теперь покрывают и человеческие останки. Эпичные фото появились на страницах сообществ о жизни региона в Instagram и ВКонтакте.
Как видно на снимках, на разных участках дорог лежат человеческий череп и кости.
«Вот так в Киренске посыпают дороги», — пишет администратор страницы @dtp38rus.
«Бедный Йорик!»
«Так и весь скелет за зиму собрать можно будет!»
«Хэллоуин продолжается!» — иронизировали пользователи соцсети.
А вот полиции региона не до смеха. По факту случившегося была организована проверка.
Наряду с этим жители Киренска выражают уверенность, что коммунальщики, безусловно, не хотели никого пугать черепами и костями. Просто рядом с местностью расположено немало неизвестных захоронений времен гражданской войны. Как только наступают паводки, человеческие останки «всплывают». Вполне возможно, что при выкапывании песка водитель грейдера их просто не заметил.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на берег Финского залива волной выбросило окоченелый труп недоношенного младенца женского пола.
Читайте также
80%
0.22 91.32
0.51
Нашли ошибку?