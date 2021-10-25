Какие драгоценные камни могут привлечь одиночество?

Издавна люди наделяли драгоценные камни особыми свойствами. Считалось, что они способны влиять на судьбу владельцев, а некоторые и вовсе принести несчастье. Портал legkovmeste.ru рассказал о тех, которые нужно носить с осторожностью, чтобы не остаться в одиночестве.

Александрит

До середины прошлого века этот камень считали признаком богатства. Его могли позволить себе только состоятельные люди. Однако позже его научились делать искусственно, и он приобрел дурную репутацию. По легенде, кольцо с этим камнем носил император Александр и никогда его не снимал. В тот день, когда правитель все же оставил украшение в шкатулке, его убили.

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Позже женщины, которые ждали своих мужей с войны, носили украшения с александритом. Так как с войн возвращались не все, камень стали считать «вдовьим». Негативного влияния александрита можно избежать, если носить украшение, в котором четное количество этих камней.

Черный жемчуг

Во времена пиратов черный жемчуг считался слезами по усопшему возлюбленному. Люди считали, что он мог препятствовать появлению новой пары. Экстрасенсы не рекомендуют носить свободным женщинам украшения с любым видом жемчуга.

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Согласно поверьям, данный минерал разрушает уже состоявшиеся отношения. У принцессы Дианы было много украшений из этого минерала. Камень «не терпит» прочих минералов, поэтому можно носить украшения только с жемчужинами разных цветов, но без других драгоценностей.

Аметист

Аметист был всегда довольно доступным камнем для людей любого достатка. Издавна существовала традиция ношения серебряного кольца с этим камнем в память об умершей второй половинке. Позже его стали считать источником бед. Вдовам, носившим такие украшения, предвещали вечное одиночество.

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По легенде, подаренное кольцо с аметистом действует как приворот. Жертва становится будто привязанной к дарителю и не может найти семью. Репутацию камня спасли священники. Они носили кольцо с аметистом, давая обет безбрачия. Церковь признала этот камень «апостольским».

Чтобы самоцвет мог приносить счастье, считается, что его нужно носить в кулонах в форме сердец. Если этот вид кварца заключен в золотую оправу, то вместе с ним должны быть и другие камни. Наиболее подходящие — хрусталь, аквамарин или бриллиант.

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