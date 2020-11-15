Токсиколог перечислил, прием каких препаратов мог довести Хрусталева до реанимации
Употребление несовместимых лекарств может привести к тяжелым последствиям, утверждает врач.
Фото, видео: Instagram @dmitry_khrustalev; Wikimedia.org / ShinePhantom; 5-tv.ru
Телеведущий Дмитрий (Митя) Хрусталев оказался в реанимации с предварительным диагнозом «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Об этом он сам рассказал в Instagram.
Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов пояснил 5-tv.ru о том, что именно могло вызвать у комика такое состояние.
«Лекарства могут взаимодействовать на разных уровнях. Одно может задерживать всасывание другого или наоборот — ускорять», — отметил специалист.
По его словам, препараты, у которых одна «цель», бьют с разных сторон. Если человек, например, к разжижающим препаратам добавляет витамин E, то у него позже возникают проблемы со свертываемостью крови.
Ошибка в приеме медикаментов может возникнуть при самолечении: люди видят список лекарств в интернете от какого-либо недуга, им неизвестна их совместимость, но все равно принимают их. Кроме того, с серьезными проблемами можно столкнуться при приеме лекарств в сочетании с растительными биодобавками или «биохакерскими» препаратами, в которых очень много ингредиентов
«Это смесь из смесей, ужасающая вещь!» — отметил врач.
По его словам, при диагнозе, который предварительно поставили Хрусталеву, токсикологом приходится «разгребать» случаи неграмотного подбора препаратов.
«На фоне переутомления эти эффекты могут проявиться ярче», — добавил он.
Врач заключил, что если артист пережил состояние комы, то быстро с последствиями разобраться не удастся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали 14 ноября. По данным СМИ, по прибытии в больницу Сестрорецка телеведущего ввели в состояние искусственной комы, однако уже на следующий день Хрусталев сообщил, что с ним все хорошо и рассказал о причинах своей госпитализации.
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