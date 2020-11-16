Сын Джигарханяна показал последнее прижизненное фото отца

Последний снимок Армена Джигарханяна опубликовал в Instagram его приемный сын Степан. Фото с актером было сделано незадолго до его госпитализации. В кадре позирует он в обнимку с бывшей супругой и матерью сына — Татьяной Власовой. Вероятно, пару сняли перед прогулкой — на обоих верхняя одежда. В этот момент народный артист улыбается и не выглядит разбитым болезнью. Как отмечали его близкие, любимец публики стойко переносил все тяготы и сохранил оптимизм до последних дней жизни.

Instagram @st_jigar

Перед смертью Джигарханян передвигался на инвалидном кресле и раз в три дня проходил гемодиализ из-за отказа почек. Рядом с ним до последнего оставалась бывшая супруга. Актер поженился с Власовой в 1967 году и усыновил ее наследника Степана. Супруги прожили вместе 40 лет и развелись из-за увлечения звезды экрана молодой коллегой Виталиной Цымбалюк-Романовской, на которой он женился в 2016 году. Спустя год Джигарханян развелся с молодой женой. Власова вернулась из США в Москву, помирилась с мужем и стала за ним ухаживать. По словам продюсера Марка Рудинштейна, пара вновь оформила отношения буквально перед кончиной артиста.

Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери Елены, трагически ушедшей из жизни в 1987 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что пасынок Джигарханяна может отсудить часть имущества у Цымбалюк-Романовской.