Снова в девственницы? — эксперт предупредил о последствиях воздержания от секса

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 5 163

Психолог-сексолог Ульяна Громова развеяла популярные мифы о рисках при долгих перерывах в интимной жизни и рассказала, нужен ли секс «для здоровья».

Фото, видео: depositphotos / ufabizphoto; 5-tv.ru

Воздержание от секса определенно несет за собой негативные последствия для состояния здоровья человека, заявляет психолог-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Ульяна Громова. Нет, от отсутствия близости девушки не превращаются обратно в девственниц, уверена она. Также выдумкой является мнение, что без «практики» опускаются стенки влагалища у женщин. Но все же есть некоторые риски.

В первую очередь, от застоя в интимной сфере могут пострадать мужчины и женщины с сильной половой конституцией, то есть люди с повышенным либидо, испытывающим практически непрерывное сексуальное влечение к партнеру.

«Если у мужчины и женщины сильная половая конституция, то длительное половое воздержание может привести к повышенной раздражительности, апатии, ожирению. Человек начинает заедать свое сексуальное желание. У женщины могут „скакать“ менструальные циклы», — отмечает эксперт.

У женщин могут стать нерегулярными месячные, так как в организме вырабатывается все меньше главного женского гормона — эстрогена. А, как известно, любое нарушение гормонального фона у дам тут же отражается и на внешности, и на состоянии здоровья.

Так как именно эстроген делает прекрасный пол красивым и привлекательным — дарит блестящие волосы, гладкую кожу, сияющий вид — то получается, что в пикантном понятии «секс для здоровья» есть доля правдивости.

«Когда у женщины длительное воздержание, также это сказывается на ее психоэмоциональном состоянии. Она сомневается в своей привлекательности, в своей женственности, она сомневается, что еще нравится противоположному полу, у нее начинают расти обиды на противоположный пол», — предупреждает Громова.

Однако, несмотря на перечисленные проблемы, есть случаи, когда сексуальное воздержание даже полезно. Это актуально для людей, недавно завершивших разрушительные, тяжелые отношения или общение с партнером-абьюзером. В таких историях перерыв даст возможность восстановиться в других сферах — проработать психологические травмы, нормализовать эмоциональный фон.

Ранее 5-tv.ru писал о муже певицы Полины Гагариной, фотографе Дмитрии Исхакове, который рассказал о последствиях годовой сексуальной аскезы.

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