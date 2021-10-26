ТОП-5 знаков зодиака, представители которых обожают делать подарки

Люди делятся на тех, кому приятнее получать подарки, и на тех, кому больше нравится их делать. Последние составляют меньшинство, уверяют астрологи. Склонность получать радость от одаривания других имеют представители пяти знаков зодиака, передает портал Lisa.ru.

Телец

Рожденные под знаком Тельца живут в материальном мире и таким же образом воздействуют с окружающими. Они всегда стараются подарить нечто роскошное, желанное и не пожалеют на это денег. Подготовленный ими сюрприз запоминается на всю жизнь.

Рак

Дарить улыбки близким — для Раков священный долг. Они выбирают презенты увлеченно и с теплой. Но чаще вещей эти представители водной стихии любят дарить яркие воспоминания.

Скорпион

Кажется, будто Скорпионы умеют читать мысли. Никто не угадывает желание человека так точно, как они, без каких-либо намеков и подсказок. Так Скорпионы демонстрируют, насколько они хорошо знают ближнего.

Весы

Такая творческая задача как выбор подарка — сама по себе праздник для Весов. Эти мгновения заряжают их позитивом, и дают возможность продемонстрировать свой превосходный вкус.

Рыбы

Не менее приятен процесс поиска подарков для Рыб. Они не любят преподносить банальные вещи и всегда стараются подчеркнуть индивидуальность того, кому предназначен презент.

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