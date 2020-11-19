Людмила Поргина решила улететь из России

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, решила на время уехать из России. Об этом она рассказала изданию «Собеседник».

Недавно женщину раскритиковали за то, что она явилась на одну из траурных церемоний без защитной маски. Она считает, что цепляются к ней зря.

«Когда нахожусь в кругу своих друзей, мне хочется ее снять, всех обнять и поцеловать. Недавно открывали памятник Марку Захарову. У меня нет коронавируса, я думаю, что им не заболею. Поэтому сняла маску и стала целоваться, все последовали моему примеру. Мы стояли с улыбками на лицах, со слезами на глазах», — заявила Людмила.

При этом сама актриса знает о болезни не понаслышке — ее внук Петр перенес коронавирус. По словам Поргиной, он очень тяжело болел и только недавно оправился от недуга.

У заслуженной артистки России есть проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Недавно Поргиной установили пластины на пальцах обеих ног, которые она сломала во время отдыха в Абу-Даби. Возможность нормально ходить ей вернули московские медики. Однако, как рассказала Людмила Андреевна, она все еще чувствует боль, и ей рекомендовано носить специальную обувь. В ближайшее время Поргина планирует отправиться за границу.

«Слава Богу, что в Турцию и Арабские Эмираты можно вылететь. Я так и сделаю, потому что мне необходим отдых», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Людмила Поргина не пришла на похороны своего близкого друга, актера Армена Джигарханяна, так как подозревала у себя коронавирус и боялась заразить окружающих.