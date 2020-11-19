«Это для меня нонсенс»: Панкратов-Черный заявил, что Дрожжину и Цивина подставили

Обвинения в адрес актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа — юриста Михаила Цивина посчитал абсурдными народный артист России Александр Панкратов-Черный. Актер не поверил словам вдовы Алексея Баталова — Гитаны Леонтенко, которая уверяет, что супружеская пара лишили ее и дочь Гитану-Марию законного наследства. По ее версии, друзья семьи втерлись в доверие к кинозвезде и, обещав, заботиться о жене и дочери после его смерти, прибрали к рукам его недвижимость и денежные накопления. Обвиняемые же заявляют, что Леонтенко сама пошла с ними на сделку из нежелания делить наследство с дочерью Баталова от первого брака Надеждой.

«История с наследством Алексея Баталова, конечно, потрясла меня. Алексей Владимирович относился к ним очень положительно, всегда хорошо отзывался. Поэтому, новости о том, что у Баталовых якобы хотят отобрать квартиру, это для меня просто нонсенс. А от Гитаны я не ожидал такого поворота. Сначала подписала договор ренты, а потом вдруг подает в суд», — цитирует Панкратова-Черного портал Teleprogramma.pro.

По мнению актера, семейную пару подставили и несправедливо выставили козлами отпущения.

«Кто-то приложил к этому руку. Я думаю, что Миша не лукавит, когда говорит, что Алексей Владимирович незадолго до своей кончины просил его не бросать семью. Особенно Машеньку. Миша с Наташей потом говорили, что передадут эту квартиру Наде, поскольку она здравомыслящий человек и очень благосклонно относилась к Маше. Поэтому для меня вся эта история как гром среди ясного неба. Это просто какая-то черная сенсация», — добавил народный артист.

По его словам, он бы сам согласился передать Дрожжиной и Цивину собственную квартиру, не будь у него своего наследника, поскольку давно знает эту пару только с положительной стороны.

По версии следствия, Баталов под влиянием обвиняемых в конце жизни написал на них доверенность об управлении принадлежащим ему имуществом. Таким образом актер надеялся оградить от ненужных проблем и хлопот жену и дочь после своей смерти. Однако до адресатов деньги и квадратные метры пока не дошли. Как считают правоохранители, законных наследниц обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской народного артиста СССР, двух квартир и крупной суммы денег. Знакомые супружеской пары уверяют: под видом благотворительной помощи знаменитым артистам они завладели почти двумя десятками квартир.

Ранее 5-tv.ru писал, почему семья Алексея Баталова ополчилась на Наталью Дрожжину и ее мужа.