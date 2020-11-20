Нашлись в США: Ирина Цывина тайно вывезла награды Евстигнеева из России

Актриса Ирина Цывина до своей смерти в 2019 году успела тайно вывезти в США награды, ордена и личные письма Евгения Евстигнеева. Она передала их своей близкой подруге на хранение, чтобы позже те попали в музей, а не в руки мошенников.

Об этом стало известно из передачи «Пусть говорят». Продюсеры связались с женщиной, у которой хранится имущество Евстигнеева. Ее зовут Нателла, она была близкой подругой Цывиной и согласилась выполнить ее просьбу.

«Тут Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени и много других наград. Ира очень хотела, чтобы эти вещи оказались в музее, — рассказала она. — Все-таки память о Евстигнееве должна принадлежать народу, которому он служил».

Женщина готова в любой момент передать все наследникам народного артиста СССР. Это стало приятным потрясением для дочери Евстигнеева Марии Селянской.

«Для меня это было удивление, я о них не знала, — рассказала она. — Папа их получал, когда я была девочкой, живя с моей мамой. Я очень благодарна Нателле, если она их сохранила и хочет вернуть в Россию».

Нателла, в свою очередь, уточнила, что хранила их у себя исключительно по просьбе покойной подруги.

«Это была воля Иры, надеюсь, это не вызовет каких-то семейных конфликтов», — поделилась она.

Впрочем, оказалось, что Нателла и Мария когда-то пересекались еще при жизни Ирины, так что быстро нашли общий язык.

Брак Ирины Цывиной и Евгения Евстигнеева длился шесть лет с 1986 по 1992 год. В этих отношениях актер нашел утешение после смерти второй супруги Лилии Журкиной, матери его дочери Марии. Цывина была с Евстигнеевым в Лондоне, когда он не пережил последнего инфаркта.

Ирина Цывина всегда называла Евгения Евстигнеева своей единственной любовью. С этим согласны и дети актрисы, появившиеся в ее следующем браке с продюсером Джорджем Пусепом, и конфликтующие между собой много лет. Они спорят по любому поводу из-за наследства матери, но в случае наград и орденов Евстигнеева полностью поддерживают решение передать их в музей.

«Мама поступила правильно, отдав эти ценности вам, Нателла. Она знала, кому можно доверять», — заявил сын актрисы, Евгений Благонравов.

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