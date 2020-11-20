Захват СОБРом удерживавшего в плену первоклассника во Владимирской области

|
Светлана Шевченко
1 840

Мужчина насильно затащил его в машину и удерживал почти два месяца в частном доме.

Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар; СК РФ

Следственный комитет России опубликовал оперативное видео задержания 26-летнего Дмитрия Копылова сотрудниками СОБРа.

Мужчина почти два месяца удерживал в частном доме в деревне Макариха Камешковского района семилетнего мальчика, которого он похитил 28 сентября в деревне Горки.

«Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения», — заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В настоящее время он задержан и дал признательные показания.

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.01
-0.25 90.26
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Иммунолог объяснил, какие люди могут заразиться коронавирусом повторно
7:51
«Гарантия мира»: Пушков ответил на слова Санду о миротворцах РФ в Приднестровье
7:47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
7:29
«Спартак»—«Динамо»: Чем завершится первая в истории российского футбола дуэль немецких тренеров?
7:27
Полуобнаженная Толкалина показала, что такое «полная внутренняя свобода»
7:09
Глава одного из крупнейших банков Аргентины погиб при крушении вертолета

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
«Вариант Зеленского»: Сатановский оценил слова Санду про вывод миротворцев
Аршавин выиграл суд у Барановской

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми