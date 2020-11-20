Захват СОБРом удерживавшего в плену первоклассника во Владимирской области

Следственный комитет России опубликовал оперативное видео задержания 26-летнего Дмитрия Копылова сотрудниками СОБРа.

Мужчина почти два месяца удерживал в частном доме в деревне Макариха Камешковского района семилетнего мальчика, которого он похитил 28 сентября в деревне Горки.

«Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения», — заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В настоящее время он задержан и дал признательные показания.