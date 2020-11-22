Американскую валюту в скором времени ждет девальвация. Причем от исхода президентских выборов в США это не зависит. С Россией же все иначе. Об этом рассказал шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пер Пушкарев, пишет «Российская газета».

Рублю в последние месяцы пришлось нелегко. Но укрепления российской национальной валюты пока что ждать не стоит. Пушкарев навал это «парадоксальным»: без внешнего давления укрепление рубля проходит короткими и не слишком заметными волнами.

«До конца месяца, а то и года, естественно сложившиеся рамки вряд ли раздвинутся за пределы границ в 75 рублей за доллар снизу и, возможно, до 78 рублей сверху», — откровенно рассказал аналитик.

А вот с долларом картина вырисовывается куда более четкая. Если при президенте Дональде Трампе была сделана попытка убрать производство из Китая и развивать его в Америке, то при Байдене все может повернуться вспять. Не смогут они снова привлечь и торговые потоки из Европы — те вновь переключатся на Китай. Что сразу отразится на курсе доллара. А еще демократы планируют поднять корпоративные налоги, что тоже сильно ударит по национальной валюте Штатов.

Кроме того, демократы уже пообещали, что будут поддерживать пострадавший в пандемию малый и средний бизнес финансово. Они собираются выделить на это средства их государственного бюджета, но эксперты убеждены, что их недостаточно. Дело в том, что Федеральный резерв США давно размывает покупательскую стоимость доллара, когда просто «допечатывает» недостающие купюры.

Петр Пушкарев объяснил, что американцев скоро ждет непростое время.

«У Америки ускоренными темпами будет разбухать торговый дефицит. На таком фоне просто не видно обеспечительных ресурсов, которые бы реально смогли предотвратить по факту почти неизбежную девальвацию доллара хотя бы на 20-25% в отношении корзины главных мировых валют», — сделала он свой прогноз.

Кроме того, как только наладят массовое производство вакцин от коронавируса, это тоже ослабит доллар. Так как это случится уже в самое ближайшее время,

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