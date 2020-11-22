Вдова Баталова отрицает подпись договора ренты с Дрожжиной и Цивиным

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко заявила, что не подписывала договор ренты, по которому квартира наследницы актера Марии перешла в собственность Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Об этом она рассказала в эфире программы федерального канала.

По словам Дрожжиной, Гитана Аркадьевна сама обратилась к ней с просьбой оформить пожизненное содержание дочери актера. Якобы она опасалась, что на имущество будет претендовать дочь покойного супруга от первого брака, Надежда. Однако вдова артиста утверждает — у нее ни таких страхов, ни потребности в договоре не было.

«Но мне то он не нужен - я обеспечена; у меня пенсия, мне государство дало; у меня квартира; я заработала все сама со своим мужем. Это квартира, которую мы приватизировали на троих: я, Маша и Алеша», — заверяет Гитана Аркадьевна.

Между тем, по словам Дрожжиной и Цивина, вдова актера подписывала бумаги и в 2018 году, и в 2019-м. Сама Леонтенко вспоминает, что на подпись ей приносили документы, но ни о какой ренте там речи не было. По ее словам, все держалось на доверии.

«Я подписывала Цивину: там — покраска могилы, как памятник делают, как доску ставят, нравится — не нравится, я все это подписывала. Пододвигали, „вот здесь подпиши“, за это время обязательно что-то происходило. Я подписывала, дальше говорилось. Другими словами, все держалось на доверии и честном слове… Я не знаю, хорошо это или плохо, но честное слово потеряно», — заключает вдова артиста.

Сейчас 85-летняя Леонтенко умоляет об одном — чтобы ее дочери, Марии, вернули ее жилье. Ничего чужого, по ее словам, им не нужно. Дело о мошенничестве в отношении родственниц актера было возбуждено в сентябре по заявлению членов семьи Баталова. В середине октября Леонтенко с дочерью были признаны потерпевшими, а 26 октября Цивину и Дрожжиной было предъявлено обвинение — мошенничество в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, они незаконно завладели имуществом покойного артиста на сумму более 36 миллионов рублей.

Ранее, в годовщину со дня рождения Алексея Баталова, 20 ноября, 5-tv.ru разбирался, почему знаменитый актер не смог защитить жену и дочь.