«Да, сидим без денег»: звезда «Ворониных» заявил о финансовом крахе

Георгий Дронов, известный широкой публике по роли одного из главных героев в сериале «Воронины», признался в безденежье. Сенсационное заявление он сделал в эфире программы одного из федеральных каналов. Пандемия коронавируса нанесла удар по кошельку знаменитости, а после смерти Бориса Клюева — «экранного папы» его персонажа, на сериале пришлось поставить крест. Между тем, долгие годы он был одним из основных источников его дохода.

«Да, мы сидим без денег. Любой человек и в нашей съемочной группе, среди актеров, и, я думаю, даже среди зрителей понимает, что с уходом из жизни нашего „папы“ жизнь Ворониных остановилась», — признается Дронов.

Актер — главный кормилец в своей семье. Ему нужно обеспечивать двоих детей — девятилетнюю Алису и восьмилетнего Федора. Никакой постоянной работы у него теперь нет, подушка финансовой безопасности закончилась, а впереди только долги по кредитам.

«Я не служу в академическом театре, у меня все мои театральные постановки — это коммерческий проект», — объясняет Дронов.

По его словам, сейчас он может пойти подрабатывать не по специальности — и дворником, и педагогом, и воспитателем. Однако не видит в этом смысла, ведь он обучался в вузе актерскому мастерству, а не какому-то другому делу.

«Хотя я не понимаю, зачем. Если я готовил себя к профессиональной деятельности, зачем? Компьютером забивать гвозди, да?» — возмущается артист.

В период пандемии коронавируса о бедственном положении регулярно заявляют звезды шоу-бизнеса. За это на них ополчаются поклонники, которым жалобы знаменитых и обеспеченных людей кажутся просто издевательством. Ранее 5-tv.ru писал, как объяснила свою просьбу о льготах для артистов Елена Воробей.