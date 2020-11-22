Что будет с квартирой Джигарханяна на Арбате после его смерти?

После смерти актера и режиссера Армена Джигарханяна у него осталась трехкомнатная квартира на Арбате. В свое время он получил ее в дар от столичного правительства, однако был вынужден продать свою долю в жилплощади после развода со второй женой Татьяной Власовой. Теперь эта половина принадлежит бизнесмену Юрию Растегину. Когда-то собственник предоставил эти апартаменты Джигарханяну на правах бессрочной и безвозмездной аренды. Именно здесь, в Староконюшенном переулке, доживал последние дни знаменитый режиссер. Что теперь будет с элитной недвижимостью, сайту KP.RU рассказал сам бизнесмен.

По словам Растегина, еще при жизни Армена Борисовича он подписал с ним договор, в котором обязался обустроить в квартире после смерти актера музей. Сегодня он не отказывается от данного слова и уверяет, что идея будет воплощена на благо российской культуры.

«Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор», — рассказал предприниматель.

Необходимости продавать апартаменты у бизнесмена нет, хотя за них придется платить немалый налог. Он твердо намерен воплотить в жизнь идею музея Джигарханяна, но пока не уточняет детали.

«А мне нравится социально ориентированный бизнес. <…> Мне искренне хочется, чтобы российская культура процветала. В этом проекте коммерческая составляющая отсутствует, как реализовать идею я представляю. Но четкой концепции, формата музея и порядка его посещения пока нет», — сказал Растегин.

Одна из вариаций такова — в музее будут проводиться культурные мероприятия, творческие вечера или студийные записи. Что же до судьбы второй половины квартиры, которая принадлежит второй жене актера, Татьяне Власовой, пока она остается нерешенной.

«Мы еще обсуждаем эту тему. Будем встречаться на днях и определимся, что делать дальше. Приехал из Америки ее сын Степан. Вероятно, он безвозвратно пророс корнями в другой стране. А что касается Татьяны Сергеевны, я не знаю, какие у нее планы», — заключил Растегин.

Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября. У него остановилось сердце на фоне долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов. Ранее 5-tv.ru сообщал, кто может возглавить театр Джигарханяна после его кончины.