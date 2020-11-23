По предварительным данным, чиновник был болен пневмонией.

Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом 19rus.info сообщил источник, близкий к окружению бывшего губернатора. По предварительным данным, чиновник лечился от пневмонии. Однако ослабленный организм Зимина не смог справиться с заболеванием.

Экс-глава Хакасии был госпитализирован в августе. Врачи у Зимина диагностировали коронавирус. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.

С 12 марта 2019 года Зимин занимал должность Заместителя генерального директора ОАО «РЖД», начальника Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

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