Актер Павел Прилучный попал в больницу

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Карина Бернтгольц
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По информации 5-tv.ru, звезда получил травму в Калининграде.

Актер Павел Прилучный попал в больницу

Фото: Instagram @bugevuge

Известный российский актер театра и кино Павел Прилучный попал в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, звезда сериала «Мажор» получил травму головы 21 ноября в Калининграде, после возвращения из которого обратился к медикам. По предварительным данным, сейчас знаменитость находится в столичной клинике. Врачам Прилучный сказал, что сам упал и ударился головой.

Информация о его состоянии и обстоятельства случившегося уточняются. На данный момент известно, что алкоголь в анализах актера не обнаружен. На момент обращения в больницу Прилучный был трезв. 

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