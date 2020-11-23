«Закончится конфликтом»: Медиум о совместном будущем Алибасова и его массажистки

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Светлана Александрова
Эксклюзив 1 224

Сознание продюсера группы «На-На» находится под магическим воздействием, уверена Анна Гехман.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Отношения продюсера группы «На-На» Бари Алибасова с 31-летней помощницей и массажисткой Викторией Полторацкой не продлятся долго и закончатся скандалом. Такое мнение высказала в интервью 5-tv.ru медиум и ведический астролог Анна Гехман.

«Я не вижу, что эти отношения будут очень долгими. Они закончатся и закончатся конфликтом», — сказала экстрасенс.

По ее словам, Виктория хранит много тайн, и у нее много страхов, она боится осуждения общества. Что касается самого 73-летнего Бари Каримовича, то его сознание, по мнению Гехман, находится под магическим воздействием, и, прежде чем принимать решение о вступлении в брак, ему необходимо обратиться за помощью к специалисту в области магии.

Комментировать выбранное продюсером имя будущего младенца экстрасенс считает излишним. Она лишь напомнила изречение знаменитого литературного персонажа капитана Врунгеля: «как вы лодку назовете, так она и поплывет».

Ранее PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил 5-tv.ru, что продюсер выбирает имя для ребенка, которого собирается родить ему молодая любовница. Если родится мальчик, продюсер хочет назвать его Ковидом, а если девочка — Пандемией.

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