Всегда в тренде: Бари Алибасов выбрал имя ребенку от молодой помощницы
О беременности Виктории Полторацкой стало известно всего пару дней назад.
Фото: 5-tv.ru
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов уже начал подбирать имена для будущего малыша. Ребенка ему родит его молодая помощница — художник и танцовщица Виктория Полторацкая. Несколько дней назад отечественный шоу-бизнес потрясла новость о ее беременности.
В интервью 5-tv.ru PR-директор продюсера Вадим Горжанкин сделал сенсационное признание — наследнику его начальника уже выбрано имя. И это при том, что срок Виктории пока не позволяет определить пол ребенка.
«Родится мальчик — ему дадут имя Ковид. А если девочка — тогда Пандемия», — признался Горжанкин.
Также подчиненный Алибасова подтвердил, что Виктория находится на шестой неделе. На предложение 73-летнего возлюбленного дать их малышу необычное имя она ответила согласием.
«Она, конечно, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась, — рассказал Горжанкин. — Просто попросила дать ей время подумать».
Почему же Алибасов хочет запечатлеть нелегкое время глобальной эпидемии коронавируса в имени своего ребенка? Сделал он это не случайно.
«В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса. Иначе, он не стал бы тем самым Бари Алибасовым, которого мы все знаем и любим», — пояснил Горжанкин.
А сам Алибасов и вовсе призвал коллег по цеху не печалиться об отмене концертов, а ждать приглашения на другое важное мероприятия.
«Хватить унывать — скоро вы все поработаете на моей свадьбе», — заявил он.
При этом Бари Алибасов официально еще не развелся с шестой женой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 20 ноября было два года с их официального брака, хотя пара была вместе много лет. Сейчас они находятся в состоянии бракоразводного процесса.
Ранее 5-tv.ru писал, что 62-летний актер Александр Яцко подтвердил беременность своей молодой возлюбленной.
- 23 нояб
- Ждать ли россиянам ужесточения ограничений из-за коронавируса?
- 23 нояб
- Более 25 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки
- 23 нояб
- Достаточно одного случая: как в Китае реагируют на проявления COVID-19
- 23 нояб
- Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года
- 23 нояб
- «Хладнокровная ложь»: экс-гитарист Михайлова раскрыл его секрет
- 23 нояб
- Когда затормозится рост новых случаев COVID-19 в РФ? — отвечает врач
- 23 нояб
- Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус
- 23 нояб
- Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии
- 22 нояб
- Третья волна коронавируса накроет Европу в ближайшие месяцы — ВОЗ
- 22 нояб
- Мутировавший коронавирус обойдет иммунитет? — Мнение биолога
Читайте также
87%
-0.25 89.93
-0.33
Нашли ошибку?