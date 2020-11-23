Всегда в тренде: Бари Алибасов выбрал имя ребенку от молодой помощницы

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 5 337

О беременности Виктории Полторацкой стало известно всего пару дней назад.

Всегда в тренде: Бари Алибасов выбрал имя ребенку от молодой помощницы

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов уже начал подбирать имена для будущего малыша. Ребенка ему родит его молодая помощница — художник и танцовщица Виктория Полторацкая. Несколько дней назад отечественный шоу-бизнес потрясла новость о ее беременности.

В интервью 5-tv.ru PR-директор продюсера Вадим Горжанкин сделал сенсационное признание — наследнику его начальника уже выбрано имя. И это при том, что срок Виктории пока не позволяет определить пол ребенка.

«Родится мальчик — ему дадут имя Ковид. А если девочка — тогда Пандемия», — признался Горжанкин.

Также подчиненный Алибасова подтвердил, что Виктория находится на шестой неделе. На предложение 73-летнего возлюбленного дать их малышу необычное имя она ответила согласием.

«Она, конечно, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась, — рассказал Горжанкин. — Просто попросила дать ей время подумать».

Почему же Алибасов хочет запечатлеть нелегкое время глобальной эпидемии коронавируса в имени своего ребенка? Сделал он это не случайно.

«В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса. Иначе, он не стал бы тем самым Бари Алибасовым, которого мы все знаем и любим», — пояснил Горжанкин.

А сам Алибасов и вовсе призвал коллег по цеху не печалиться об отмене концертов, а ждать приглашения на другое важное мероприятия.

«Хватить унывать — скоро вы все поработаете на моей свадьбе», — заявил он.

При этом Бари Алибасов официально еще не развелся с шестой женой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 20 ноября было два года с их официального брака, хотя пара была вместе много лет. Сейчас они находятся в состоянии бракоразводного процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что 62-летний актер Александр Яцко подтвердил беременность своей молодой возлюбленной.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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