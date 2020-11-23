Заслуживает восхищения: Кому Харламов подарил особняк за 100 миллионов рублей?

Вот уже который месяц длится бракоразводный процесс между актрисой Кристиной Асмус и звездой Comedy Club Гариком Харламовым. Несмотря на то, что официально селебрити уже не пара, остается нерешенным имущественный вопрос. До последнего времени поклонники гадали: кому же достанется шикарный особняк стоимостью 100 миллионов рублей? И, кажется, артистам удалось найти компромисс, пишет ФАН.

Как рассказала ведущая шоу «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, юморист переписал купленный им еще до свадьбы с Асмус дом на дочку Настю. Отныне шестилетняя девочка — единственная владелица четырехэтажного элитного особняка, куда и после развода периодически наведывается сам Харламов.

«Гарик, я тебя люблю! Прям умничка и молодец! Последнее время так редко встречаешься с такими поступками мужчин!» — похвалила шоумена Кудрявцева.

Instagram @a_kharlamova_

Официально узаконили свои отношения Асмус и Харламов в 2013 году. Спустя несколько месяцев актриса подарила любимому наследницу. Эта пара для многих была примером идеальных отношений. Однако в 2020 году супруги сообщили о расставании. По слухам, Гарик не смог смириться с «успехом» Кристины после выхода фильма «Текст», где та снималась обнаженной. Правда, сами селебрити предпочитают отшучиваться на этот счет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению друга Гарика Харламова — юмориста Павла Воли — могло «взбесить» комика в Кристине Асмус.