Воля раскрыл «секрет» развода Асмус с Харламовым

Юморист Павел Воля назвал свою причину, по которой могли развестись его друг Гарик Харламов с актрисой Кристиной Асмус. Он сделал это в свойственной ему манере — во время очередного скетча Comedy Club. Вероятно, после официального оформления развода стало возможным шутить на эту тему.

Воля обвинил Харламова в зависимости от смартфона и посетовал, что того «невозможно оторвать» от гаджета.

«Телефон, надо признать, это очень интересная штука. Что нужно сказать собеседнику, чтобы он оторвался от телефона?» — задался вопросом Воля.

Артист изобразил Кристину Асмус, пытающуюся достучаться до мужа. На любую ее фразу — о болезни, съемках в скандальном «Тексте» или разводе «Гарик» лишь соглашался.

ТАСС / Геодакян Артем

А ведь большинство фанатов считает, что именно постельные сцены с участием Кристины Асмус в «Тексте» стали причиной расставания и недавнего развода звездной пары. Сами звезды это всегда отрицали. Они неоднократно ссылались на угасшие чувства и обещали развестись мирно ради общей дочери Насти, утверждает «Экспресс газета».

Кристина Асмус после обретения статуса свободной женщины стала активнее вести соцсети. Многие фанаты заметили, что не против отвечает на вопросы о ее жизни, много общается с подписчиками и радует их то забавным контентом, то откровенными снимками.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Кристина Асмус исполнила соблазнительный танец для фанатов.