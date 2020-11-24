Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал инициативу продюсера Яны Рудковской наказать по всей строгости закона тех людей, кто распространял информацию в СМИ и сети о серьезной болезни ее сына Александра Плющенко. На днях звезда сообщила, что добилась возбуждения уголовного дела.

Весной 2020 года в журнале Starhit, а также еще нескольких изданиях появилась новость, что у любимца публики Гном Гномыча — синдром Аспергера. Подразумевалось, что у мальчика нарушение психического развития, в результате чего он не может нормально коммуницировать с людьми. А все — из-за ролика в Insatgram селебрити, где маленький Саша выглядел бледным и грустным.

Комментируя ситуацию, Сергей Жорин отмечает, что рассматривать ее важно с разных сторон. В частности, он, как родитель, понимает Рудковскую, стремящуюся оградить наследника от хейтерских нападок. С другой — делает акцент, что люди, изначально приучившие ребенка к публичности, должны осознавать, какая ответственность на них возложена.

«Я отчасти согласен с Яной Рудковской, что права детей должны защищаться сильнее чем права взрослых. <…> Но публичный человек, будь то ребенок или взрослый, должен быть готов к тому, что будут обсуждения. Это также закреплено и в позиции Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), что публичный человек должен быть готов к тому, что будут высказываться различные мнения», — подчеркнул адвокат.

И объяснил, как этот, с точки зрения здравого смысла логичный поступок продюсера, выглядит с юридической стороны.

«Мне это постановление о возбуждении уголовного дела видится очень странным. Как видно из текста, дознание не установило ни лиц, ни места, ни каким образом распространялась эта информация. Только то, что эта информация распространялась с помощью интернета. Вот и все», — отметил Сергей Жорин.

Юрист также обратил внимание, что исходя из текста документа не ясно, каким образом дознание установило, что распространенная в СМИ информация о болезни сына является заведомо ложной. Жорин пояснил, что есть большая разница между недостоверной информацией и заведомо недостоверной, когда кто-то умышленно публикует сведения, не соответствующие реальности. В частности, именно этот фактор определяет, будет ли возбуждено уголовное дело или реально решить проблему в гражданско-правовом русле.

«В данном случае эти лица не установлены, и каким образом дознание пришло к выводу, что эта информация является заведомо недостоверной — большой вопрос. Меня также удивило, каким образом дознание пришло к выводу, что эта информация является порочащей честь, достоинство, деловую репутацию», — заявил Жорин.

5-tv.ru

По словам эксперта, понятие «деловая репутация» применимо исключительно к юридическим лицам или тем, кто является индивидуальным предпринимателем. Кроме того, в данном случае сведения о возможной болезни «не вписываются» в понятие информации, порочащей честь и достоинство. Поскольку, согласно позиции пленума Верховного суда 2005 года, этот термин подразумевает, что некто в утвердительной форме обвиняет оппонента в совершении какого-либо преступления либо в неэтичных, аморальных деяниях по отношению к обществу.

«То есть если человек болеет чем-то, то это не значит, что он себя ведет неправильно. Вот если он заболел коронавирусом и вышел на улицу всех заражать — это порочащая информация, но если заболел и сидит дома, лечится — нет. В данном случае вне зависимости от того, достоверная эта информация или нет она, на мой взгляд, порочащего характера не носит именно с точки зрения позиции пленума Верховного суда», — заметил Сергей Жорин.

Подводя итог звездный адвокат отметил, что осуждать Рудковскую за намерение защитить ребенка никак нельзя. Более того, в данной сфере законодательство отнюдь не совершенно, а потому попытаться наказать виновных можно. Правда, вряд ли это возымеет конкретный результат.

«Я думаю, что это постановление вынесено с расчетом на то, что его будет некому обжаловать. Хотя законность его вынесения вызывает очень много вопросов», — заключил юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировала свой поступок сама Яна Рудковская и как она доказала отсутствие «заторможенности» у сына.