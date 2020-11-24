Рудковская добилась возбуждения уголовного дела после публикаций о болезни сына

Известный российский продюсер Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела по факту публикации в начале мая этого года в СМИ информации о том, что у ее сына Александра Плющенко якобы развился синдром Аспергера.

«Доброе утро, в мае этого года кто-то решил, что может навредить моей семье, один омерзительный телеграмм-канал и наши „друзья“ из Стар-Хита опубликовав статью с заведомо ложной информацией», — начала свой большой пост в Instagram Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Она подчеркнула, что она вместе с супругом Евгением Плющенко давно «научились преодолевать такие трудности, какие многим и не снились», особенно, если это касается их детей.

«И я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами: Александром Добровинским, Анной Бутыриной, Мариной Дубровской и другими добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району г. Москвы», — заявила продюсер.

Instagram @rudkovskayaofficial

Кроме расследования, как пояснила Рудковская, вместе с Добровинским они планируют добиться закона, который будет запрещать СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей. А также она намерена добиться на законодательном уровне привлечения СМИ за перепечатку недостоверной информации.

«Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, также закрытия источников их лживой информации. Честно, достали!!!!!» — подчеркнула Рудковская.

Скандал вокруг сына Плющенко и Рудковской разразился в начале недели. В некоторых СМИ распространилась информация, что у наследника звезды якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. В ответ на это звездная чета заявила о намерении подать в суд на распространителей сведений, которые, по мнению родителей мальчика, являются клеветой. К защите сына Плющенко присоединились некоторые медийные личности: Алексей Ягудин, певица Валерия, Виктория Боня и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская представила доказательство отсутствия «заторможенности» у сына.