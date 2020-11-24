На защиту Стаса Михайлова, вокруг которого продолжает разгораться скандал бросилась его супруга Инна. Она пригрозила обидчику мужа Сергею Шнурову, посвятившему певцу издевательские стихи, физической расправой.

«Очень грустно, что некоторые публичные личности до сих пор предпочитают поливать грязью коллег, лишь бы показать себя», — написала Михайлова в своем Instagram.

Она также опубликовала образец «народного творчества», присланный ей поклонниками мужа — в стихотворении лидер группы «Ленинград» назван «обезьянкой», которая «матерится и орет» из телевизора спозаранку. Неизвестный автор в грубой форме намекает, что музыкант получит в «сопливый нос».

«Людей не проведешь. А господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел…», — пригрозила супруга Стаса Михайлова.

Instagram @inamikhaylova

Она объяснила, что гитарист, заявивший, что ее муж не платит своей команде, был уволен еще летом за то, что отказался ехать на концерт. А утверждавший то же самое основатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр позже извинился перед Стасом за свои слова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, перепалка в среде музыкантов возникла после того, как Стас Михайлов озвучил идею создания фонда поддержки пострадавших от пандемии коронавируса россиян, который могла бы учредить «сотня самых популярных артистов». Певец заявил, что если он может «содержать» свою команду в одиночку, значит, лишние деньги на поддержку безработных есть и у других звезд.

Александр Скляр отреагировал на это возмущенным постом в в Facebook, назвав «наглым лжецом» и «упырем», который ни копейкой не помог своим музыкантом. А Сергей Шнуров в свойственной ему манере высказался на злобу дня в стихотворной форме.