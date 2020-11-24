Минобороны опубликовало видео с эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого

Минобороны РФ опубликовало видео нахождения эсминца ВМС США «Джон Маккейн» (USS John S. McCain - Прим.ред.) в заливе Петра Великого. Ранее сообщалось, что корабль нарушил границы России, углубившись на два километра.

Как сообщалось ранее, на перехват вышел противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». После того, как по каналам международной связи американским морякам с «Джона Маккейна» было объявлено о возможном таране, они быстро ретировались в нейтральные воды.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о возможных целях американского эсминца при нарушении российской границы.